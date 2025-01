Fortnite: Übersicht zu Chapter 6 Season 2 – Alles zum Release, Battle Pass, Map und Leaks

Lange müssen Spieler in Fortnite nicht mehr auf den Start von Chapter 6 Season 2 warten. Der Release ist nur einige Wochen entfernt. Doch welche Infos über den Battle Pass, der Map und Leaks gibt es derzeit? Wir zeigen sie euch.

Wann startet Chapter 6 Season 2? Der Start von Chapter 6 Season 2 beginnt am 21. Februar 2025. Die Uhrzeit steht noch aus, da Epic Games den Endzeitpunkt verschieben könnte. Schon immer ging eine Downtime einher, wenn eine Season endete und hier werden die Entwickler keine Ausnahmen machen.

Den Part wird Epic Games noch offenbaren, sollte das Ende nahen. Doch was sagen Leaker und Teaser zu neuen und möglichen Inhalte für Season 2? Die Details findet ihr unter dem Trailer.

Chapter 6 Season 2: Alle bekannten Infos im Überblick

Gibt es Infos zum Battle Pass? Nein, derzeit gibt es noch keine Informationen bezüglich des neuen Battle Pass von Chapter 6 Season 2. Je näher wir zum Release kommen, desto eher erfahren wir auch, was Epic Games in den Daten für den kommenden Release bereithält. Doch bis jetzt müssen wir euch enttäuschen.

Was den OG-Modus angeht, so wird Chapter 1 Season 2 zurückkehren. Für Season 1 brachte Epic Games, Renegade Raider und Aerial Assault Trooper zurück. Es könnt also sein, dass der alte Battle Pass aus Season 2 zurückkehrt und somit auch der Schwarze Ritter. Beachtet, dass Season 1: OG am 31. Januar beendet wird, also viel früher also der Release von Chapter 6 Season 2 (via x.com).

Welche Map erscheint? Für Chapter 6 wird die Map außer einigen Änderungen, die zufällig oder durch das Resultat eines Live-Events entstanden sind, gleich bleiben. Rechnet also nicht mit großen Anpassungen.

Gleiches gilt für Season 2: OG. Dort werden Fans sich in der alten Map von Chapter 1 Season 2 zurechtfinden können. Wie Epic Games bereits mitteilte, werden alle alten Seasons aus Kapitel 1 chronologisch durchlaufen. Diese werden kürzen sein, bieten jedoch dieselben Inhalte, was Waffen und die Map angeht.

Kursieren schon Leaks? Den einzigen Leak gab es für Season 2: OG. In diesem wurde schon der neue Siegesschirm für einen Epischen Sieg offenbart. Es handelt sich hierbei um einen grauen Schirm mit dem roten Drachenlogo der damaligen Ritter-Season (via x.com).

Ob auch die alten Skins im Shop erscheinen, ist unklar, da diese damals Teil eines Battle Passes waren. Nähere Infos gibt wahrscheinlich einige Tage vor dem Start von Season 2.