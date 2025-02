Fortnite: Chapter 6 Season 2 zeigt seine neuen Skins aus dem Battle Pass

Wann startet Chapter 6 Season 2? Die neue Season soll am 21. Februar 2025 starten. Die Uhrzeit wird derzeit auf 08:00 Uhr geschätzt, doch das könnte sich noch in Zukunft ändern. Ein Live-Event soll es jedoch noch vor dem Ende von Season 1 geben, doch das könnt ihr schnell verpassen. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Geheimes Live-Event in Fortnite: Chapter 6 Season 2 startet heute – Alles zur Uhrzeit und Countdown

Welche Skins können noch erscheinen? Laut Leakern (via x.com ) soll noch Scorpion aus Mortal Kombat erscheinen. Welche weiteren Skins Epic Games bereithält, sind jedoch nicht ganz geklärt. Die Entwickler gehen derzeit viele Kooperationen mit anderen Gaming- sowie Film-Marken ein. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr noch weitere Skins zu Gesicht bekommt, die ihr kennt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to