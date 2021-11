In Fortnite haben es schon viele Skins über die Ladentheke des Item-Shops geschafft. Einige davon waren jedoch so umstritten, dass Epic Games sie wortlos in den Vault verfrachtete. Wir zeigen euch einen Skin, welcher umstritten ist, aber dennoch von vielen Spielern zurückgewünscht wird.

Was bedeutet “gevaulted”? In der Gamersprache verwendet man den Begriff, um zu beschreiben, dass gewisse Dinge in einen digitalen Tresor gepackt werden. Das können Waffen, Umgebungen, Gegenstände aber auch Skins, wie in diesem Fall, sein.

Die Inhalte werden also aus dem Spiel oder aus dem Shop entfernt, aber nicht komplett gelöscht. Es besteht die Möglichkeit, dass Inhalte aus dem Vault zurückkehren – oder für immer darin bleiben.

Vor allem die Online-Shooter Fortnite und Destiny 2 setzen auf so einen “Content-Tresor.”

Rue-Skin ist umstritten – Spieler fordern ihn dennoch

Was ist das für ein Skin? Dieser Skin heißt „Rue“. Die Figur, die der Skin zeigt, stammt von der Agenten-Organisation „Shadow“ und gehört zu den Bösewichten in Chapter 2 Season 2.

Sie besitzt zwei Stile in den Farben rot und schwarz.

Ein teuflischer Skin der auf Rache aus ist

Der weibliche Skin trägt einen Leder-, Latexmantel mit von schwarzen langen Handschuhen, schwarzen Stiefeln und einer teuflisch roten Brille mit zwei Zacken. Ihr Mantel wird von dem Logo der Organisation verziert, welches sich an dem Oberarm befindet.

Der Skin war vor 544 Tagen das letzte Mal im Item-Shop von Fortnite.

Was ist an dem Skin so umstritten? Spieler twitterten auf dem Post von Epic Games aus dem April 2020 (via. Twitter), dass dieser Skin sie sehr an einen Nazi erinnert. Offenbar sehen einige Spieler in der Ästhetik des Fortnite-Skins auffällige Parallelen zu Offiziers-Uniformen der SS.

Wer Epic Games kennt, weiß, dass Items, Tänze oder Skins, die Probleme gemacht haben, indirekt in den Vault geschoben werden, damit diese nicht mehr das Licht der Fortnite-Welt erblicken können.

Epic Games hat sich bisher dazu nicht geäußert. Dennoch munkeln Spieler, dass Fortnite das mit einigen Items macht, die etwas kontrovers oder sogar verpönt sind und Probleme bereiten könnten.

Was sagen Spieler dazu? Auf reddit existiert ein Beitrag, der sich darüber lustig macht, dass die Entwickler sich Mühe machen, Items zu erschaffen, nur damit sie 2 Jahre später im Tresor versauern. Dabei wird klar, dass viele Spieler diesen Skin fordern, trotz des umstrittenen Aussehens. Ein reddit-User schreibt:

Es half nicht, dass die Leute, als der Skin freigegeben wurde, im ganzen Internet spammten, dass sie wie ein Nazi-Offizier aussah. Ich sage nicht, dass dies der Grund ist, warum sie gevaulted wurde, aber trotzdem… In der heutigen Zeit ist es ziemlich einfach, aus irgendeinem Grund ‘gecancelt’ zu werden. meinte reddit-User SchikkenAttack

Ein anderer User auf reddit schreibt auch:

[…] aber egal, wie man es ausdrückt, einen “Nazi” als spielbaren Charakter zu haben, lässt das Spiel fragwürdig aussehen. sagte reddit-User Ehvuhlinn

Epic ging hier wahrscheinlich nicht davon aus, dass dieser Skin solch eine Wirkung auf die Community hat. Dabei müsste klar sein, dass die Entwickler von Fortnite ein gutes Umfeld schaffen wollen, um mit Freunden zocken zu können und nicht um solche Inhalte des Faschismus zu verherrlichen.

Was haltet ihr von dem Skin? Findet ihr ihn cool oder sagt ihr selber, dass so ein Skin kein Platz in Fortnite verdient hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!