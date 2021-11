Fortnite: Alles zum Ende von Chapter 2 und Start von Chapter 3 – Leaks und Inhalte

In Fortnite befinden wir uns noch in Chapter 2, doch nicht mehr lange und Chapter 3 steht bald vor der Tür. Welche Informationen wir bereits wissen und was euch im neuen Kapitel erwarten wird, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist gerade in Fortnite los? Nach Patch 18.40 haben findige Leaker die Daten von Fortnite auf den Kopf gestellt, um neue Inhalte auszugraben. Dabei stießen sie auf einen bemerkenswerten Fund. Sie fanden heraus, dass ein spezielles Event zum Ende von Season 8 stattfinden wird. Darüber hinaus wird sich die Lage auf der Insel zuspitzen. Die Würfelkönigin meint es wirklich ernst.

Alle wichtigen Infos zum Ende

Wann endet Season 8? Nach den Angaben vom Battlepass zu urteilen, endet die momentane Season am 5. Dezember. Das ist jedoch ungewöhnlich, da jede neue Season in Fortnite bekanntermaßen an einem Dienstag veröffentlicht wird und nicht an einem Sonntag.

Wann startet Chapter 3? Laut Hypex, einem bekannten Leaker der Fortnite-Szene, wird keine 9. Season folgen, sondern ein neues Kapitel wird Einzug erhalten. Chapter 3 wird dann am 7. Dezember beginnen und damit einige neue Inhalte mitbringen. Alle wichtigen Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

Wird es ein Live-Event geben? Gestern veröffentlichten Leaker eine Playlist mit dem Namen „The End“. Diese Playlist kommt von Epic Games und soll nach Angaben das Live-Event für das Ende von Season 8 bereithalten. Spieler spekulieren nun, ob es sich hierbei um ein ähnliches Szenario handelt wie beim Ende von Chapter 1.

Dort gab es eine Show, in der eine Rakete von einem der legendären Sieben gebaut wurde. Diese flog durch mehrere Risse und schlussendlich wurde alles in ein vernichtendes schwarzes Loch gezogen.

Da die Würfelkönigin, die momentan auf der Map ihr Unwesen treibt, dafür bekannt ist, Realitäten zu vernichten, nimmt man an, dass sie der Auslöser für eine erneute Katastrophe sein wird.

Wird es eine neue Map geben? Epic äußerte sich zum Start von Chapter 2 dazu, dass bei jedem neuen Kapitelstart eine neue Map erscheinen wird. Somit wird jedes Mal die alte Map abgelöst oder vernichtet. Damit sorgen sie für Abwechslung und frischen Wind.

Nach dem Leak zu urteilen und der Tatsache, dass die Würfelkönigin gerne alles vernichtet, was leben möchte, könnte man sehr stark davon ausgehen, dass wir eine neue Map bekommen werden.

Wird es wieder ein schwarzes Loch geben? Davon geht Hypex aus. Bei seiner Ankündigung und Bestätigung (via. Twitter), dass ein 3. Kapitel folgen wird, meinte er auch, dass am 5–6. Dezember ein schwarzes Loch Fortnite wieder ins Nichts katapultieren wird. Somit werdet ihr währenddessen wieder keine Möglichkeit haben, Matches zu starten oder eure Skins anzupassen.

Leaks, Theorien und neue mögliche Inhalte

Da bei einem anstehenden Kapitelstart viele Spekulationen über neue Features aufkommen, zeigen wir euch alle möglichen Optionen, die euch erwarten könnten.

Neues Rutschen-Feature

Man ist sich unsicher, ob dieses Feature noch in Season 8 oder doch erst am Anfang von Chapter 3 Einzug erhalten wird. Hierbei ist die reden vom Rutschen. Dabei könnt ihr nach einem Sprint in die Hocke gehen und befördert euch, dank eures Rutsch-Manövers, für ein paar Meter nach vorne.

Neue Map – Lebensort der Sieben?

In Fortnite existiert hinter dem ganzen Geballer auch eine Story. In dieser spielen die „Sieben“ eine wichtige Rolle. Sie können mit dem Nullpunkt umgehen, besitzen übermenschliche Kräfte und haben unvorstellbares Fachwissen in vielen Wissenschaften.

Das ist ein Nullpunkt, welcher fast zu implodieren scheint

Da die Menschen den Nullpunkt missbrauchen, um seine unerschöpfbare Energie zu nutzen oder eine Brücke zu anderen Realitäten zu errichten, versuchen sie die Katastrophen abzuwenden.

Ein implodierender Nullpunkt kann eine ganze Realität in ein schwarzes Loch reisen. Ein bekannter, jedoch alter Leak deutet auf eine neue Map auf dem Planeten der Sieben hin. Dieser Leak könnte sehr vertrauenswürdig erscheinen, da dieser fast alle neuen Inhalte zu Season 8 richtig vorhergesagt hat.

Die Season 8 Map verändert sich weiter

Wenn ihr glaubt, dass die momentane Map sich schon genug verändert hat, dann täuscht ihr euch. Hypex veröffentliche die Map und wie sie nach dem Ritual der Würfelkönigin aussehen wird.

Wir werden diesen Beitrag, falls weitere Informationen bekannt werden, hier für euch aktualisieren.

Was haltet ihr von der Ankündigung eines neuen Chapters? Seid ihr überrascht? Oder hättet ihr gerne mehr Seasons auf der jetzigen Map verbracht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!