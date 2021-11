Was haltet ihr von den möglichen Änderungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, ob ihr richtig gespannt auf das Fortnite x Naruto Crossover seid.

Ihr werdet also jetzt nicht mehr dort XP farmen können, sondern müsst aktiv von der Community erstellten Maps zocken, um an eure XP zu kommen.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Die folgenden Änderungen treten womöglich auf:

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10 Uhr unserer Zeit heruntergefahren, um Update 18.40 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr spielen.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games wird die Server runterfahren. Die Invasion der Killer-Würfel ist immer noch im vollen Gange und eventuell könnte sich nun die Königin aufs Schlachtfeld wagen. Sie schwebt schon eine ganze Weile über dem Konstrukt der lila Würfel.

In Fortnite gehen heute, am 16. November, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android) down. Die Downtime wird genutzt, um das neue Update 18.40 auszurollen. Alle Änderungen werden hier auf MeinMMO zeitnah aufgefasst.

