Start-Datum von Chapter 3 in Fortnite bekannt – Früher als gedacht

In Fortnite haben viele Spieler schon darüber diskutiert, ob Chapter 3 früher startet als Chapter 2 es tat. Nun kam ein Leak auf, welcher endlich bestätigt, was viele Spieler so lange diskutiert haben. Das Ende von Chapter 2 ist bald besiegelt. Alles Wichtige findet ihr hier auf MeinMMO.

Was ist passiert? Am Dienstag, dem 16. November gingen die Server down für ein Update. Es wurden viele neue Inhalte veröffentlicht. Darunter fallen neue Skins, Stile und neue Packs.

Eins kam jedoch sehr plötzlich, und zwar wurde von findigen Leakern ein Event ausgegraben, welches das Ende bedeutet.

Ein neues schwarzes Loch könnte euch erwarten

Leaker Hypex zeigt einen wichtigen Fund auf Twitter, in dem eine Playlist gefunden wurde, mit dem Namen eines Events. Dieses Event nennt sich „The End“. Wer schon in Chapter 1 anwesend war, sollte das kennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann startet Chapter 3? Laut Hypex startet Chapter 3 am 7. Dezember. 2021. Ihr könnt also dieses Jahr noch mit einer brandneuen Map rechnen, vielen neuen Features und neuen Waffen. Dabei fügt er noch an, dass vom 5 bis 6. Dezember kein Fortnite spielbar sein wird. Hierbei müssen sich die Spieler also gedulden, genau wie damals nach dem Event von Season X.

Wird es eine neue Map in Chapter 3 geben? Das ist sehr wahrscheinlich. Da die Würfelkönigin dafür bekannt ist, Realitäten zu vernichten, wird sie sicherlich der Chapter 2 Map auch ein Ende bereiten. Epic Games kündigte auch an, nach jedem Ende eines Chapters, eine neue Map zu liefern. Bleibt also gespannt.

Wird es ein End-Event geben für Chapter 2? Hypex veröffentliche ein Bild einer neuen Event-Playlist mit dem Namen „The End“. So wie es aussieht, werden wir einem Ende nicht entgegenwirken können.

Somit könnte ein Live-Event zum Season Ende sehr plausibel erscheinen. Vielleicht reißt die Würfelkönigin erneut ein schwarzes Loch auf und saugt oder absorbiert die momentane Realität. Somit könnte sie stärker werden, da sie ja nach Macht trachtet.

Was haltet ihr von den neuen Informationen? Seid ihr gehyped auf ein neues Chapter? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!