Hoppla! Fortnite hat aus Versehen sein seltenstes Item an jede Menge Spieler verschenkt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So war das offenbar nicht gedacht. Kein Wunder also, dass Epic schnell reagierte und die Extra-Äxte wieder einsammelte. Das wurde auf dem offiziellen “Fortnite Competitive”-Kanal via Twitter bekannt gegeben:

Außerdem handelt es sich bei der Axt um eine Art Wanderpokal. Sie geht immer an den aktuellen Sieger des FNCS-Turniers, während der vergangene Titelträger sie abgeben muss. Somit haben immer nur 21 Spieler in Fortnite weltweit Zugriff auf die Axt. Eigentlich.

Was ist das für ein Item? Wenn ihr einem Gegner in Fortnite über den Weg lauft, der die “Hacke der Champions” schwingt, könnt ihr euch schonmal auf einen vorzeitigen Fortnite-Tod einstellen.

Insert

You are going to send email to