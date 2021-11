In Fortnite existiert eine Story, die am Rande erzählt wird. Viele Spieler, die seit Kapitel 2 dabei sind, wissen jedoch kaum oder gar nichts über die legendären Sieben. Wer sie sind und was für eine Rolle sie einnehmen, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Wer sind die Sieben? Bei den Sieben handelt es sich um sieben verschiedene Wesen, die zu einer selbsternannten Gruppe gehören. Diese Wesen sind miteinander verwandt, da sie verschiedene Versionen von derselben Person sind. Ist man mit der Theorie des Multiversums vertraut, könnte man davon ausgehen, dass sie aus verschiedenen Realitäten stammen.

Die Sieben bestehen aus sieben Personen

Momentan haben sich vier der sieben Wesen gezeigt:

Der Besucher

Das Fundament

Der Wissenschaftler

Das Paradigm Das sind die 4 bekannten Sieben

Darunter sind folgende namentlich bekannt:

Der Besucher

Der Wissenschaftler

Das Paradigma

Das Fundament

Was machen die Sieben? Sie versuchen die Dimensionen vor dem Nullpunkt zu sichern. Der Nullpunkt ist eine Nexus-Kugel, aus der die gesamten Realitäten hervorgegangen sind. Die Kugel durchläuft unzählige Realitäten pro Sekunde und kann als Brücke zu anderen Realitäten verwendet werden. In jeder bekannten Fortnite-Map war jeweils ein Nullpunkt vertreten.

Durch diese unbändige Macht haben sich die Sieben zur Aufgabe gemacht, die Realitäten zu beschützen und jede Anomalie, die durch den Nullpunkt entsteht, zu beseitigen. Zum Start zu Season 6 Kapitel 2 war zu sehen, wie einer der Sieben, “das Fundament”, versucht hatte, die bestehende Anomalie zu beseitigen.

Dabei versuchte er die Risse, die sich auf dem Nullpunkt befanden, zu kitten. Das verlief jedoch nicht so wie gewollt und er versiegelte somit sich und die Nexus-Kugel zusammen, um eine Schadensbegrenzung zu erreichen.

Woher kommen die Sieben? Gerüchten zufolge leben sie auf dem Planeten oder der Realität „Genō“. Viel weiß man darüber jedoch nicht.

Story-Spoiler:

Ein bekannter Leak, welcher viele Inhalte aus Kapitel 2 Season 8 offenbart hat, deutet darauf hin, dass ihr bald auf diesen Planeten und auf die restlichen Sieben treffen werdet.

Was ist besonders an den Sieben? Sie wissen über die mysteriösen Amnesien auf der Insel Bescheid. Deshalb nahm der Wissenschaftler in Season 10 all seine Taten und Schritte auf, um sich bei einem Fall von Amnesie wieder erinnern zu können. In Kapitel 2 Season 6 wurde gezeigt, dass diese unbekannten Wesen auch fliegen können. Denn man konnte sehen, dass “Das Fundament” zum Nullpunkt flog, um es von seinen Realitätssträngen zu befreien.

Sie sind außerdem handwerklich begabt, da der Besucher und der Wissenschaftler eine Rakete bauen konnten und das mit umliegenden Teilen aus der Fortnite-Map. Ebenfalls können sie mit Meteoriten zu anderen Realitäten reisen. Dazu nutzen sie hoch technisierte Kammern, um den Aufprall zu überleben.

Was haltet ihr von den Sieben? Findet ihr ihren Look cool? Oder interessiert euch die Geschichte von Fortnite nicht und seid froh, wenn ein guter Battle Pass am Start ist? Lasst es uns wissen!