In Fortnite müsst ihr noch einiges erledigen, ehe ihr euch der Würfelkönigin stellen könnt. Wir von MeinMMO haben uns die Zeit genommen euch eine Checkliste anzufertigen, die euch zeigt, was ihr noch alles vor dem Ende erledigen solltet.

Was passiert bald? In Fortnite verabschiedet sich bald das 2. Chapter, um vom 3. Kapitel abgelöst zu werden. Da Season 8 einiges an Inhalten bot, zeigen wir euch deshalb vier Dinge, die ihr noch vor dem „Ende“ erledigen solltet.

4 Dinge, die ihr vor Chapter 3 erledigen solltet

1. Alle Farbflaschen sammeln und Cartoon-Fisch-Stile freischalten

Was sind Farbflaschen? Farbflaschen sind ähnlich wie die Alien-Artefakte aus der 7. Season. Diese werden benötigt, um euren neuen selbstgestaltenen Cartoonfisch-Skin zu kreieren. Mit ihnen lassen sich neue Farben für den Skin, seinen Gitarrenschläger, der Gleiter, aber auch für sein Back-Bling freischalten.

Das lässt euch Raum für die wildesten Farbmischungen. Färben lassen sich z. B. Kopfbedeckung, Halstuch, Arme, Beine und viele weitere Bereiche seines Skins.

Diese Farbflaschen lassen sich auf der Map finden

Diese Stile gibt es freizuschalten – Beendet dafür ihre Aufgaben So sieht der Cartoon-Skin und sein Menü aus

Wie kann ich mir die Stile kaufen? Dafür benötigt ihr Regenbogentinte. Diese findet ihr aus jeder erdenklichen Kiste auf der Map in Fortnite. Ihr müsst diese nur öffnen, danach sammelt ihr sie automatisch ein. Die Anzahl der erbeuteten Tinte variiert und ist auch nicht in jeder Kiste vorhanden. Dazu benötigt ihr Geduld und Zeit.

Gibt es noch mehr? Ja, denn es wurden neue Stile hinzugefügt, die sich mit dem Abschluss von Aufgaben freischalten lassen. Diese Aufgaben findet ihr auf den Icons der jeweiligen Skin-Stile. Geht auf das Skin-Icon, welches ihr freischalten wollt, erledigt die dafür benötigte Aufgabe und schaltet dann diesen Stil zum Kauf frei.

2. Geheimen Skin und Cosmetics freispielen

Wer ist der Skin? Dieser Skin ist der geheime Skin aus Season 8. Jede Season beherbergt einen geheimen Skin, welcher erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird. Diese Skins kommen immer mit einer breiten Palette an kosmetischen Items wie Gleiter, Spitzhacke oder auch Waffenlackierungen daher.

Das wird die Vernichterin sein, die eure Map zerstört.

Wie schalte ich ihn frei? Dazu müsst ihr auf euer Quest-Tab zugreifen und dort die Aufgaben erledigen. Diese lauten wie folgt:

Überlebe fünf Sturmphasen, während du eine Kippwelt-Waffe trägst – Schaltet das Outfit „Die Würfelkönigin“ frei.

Eliminiere einen Spieler mit der Kippwelt-Minigun – Schaltet das Emoticon „Siegreicher Würfel“ frei.

Verhöre zwei Gegner – Schaltet den Ladebildschirm „Am Hof der Königin“ frei.

Nutze einen Schattenstein oder -zappler und verbringe als Schatten drei Sekunden in der Nähe eines Spielers – Schaltet das Rücken-Accessoire „Würfelvortex“ frei.

Habt ihr das geschafft, bekommt ihr automatisch ein Stil für den Skin geschenkt. Danach habt ihr Zugriff auf die zweite Seite der Belohnungen. Diese könnt ihr so freischalten:

Füge Spielern 150 Schaden mit der Kippwelt-Sense zu – Schaltet die Spitzhacke „Realitätszerstörer“ frei.

Schließe eine Kopfgeldjagd von einer Kopfgeldtafel ab – Schaltet das Spraymotiv „Royales Antlitz“ frei.

Erziele zwei Kopfschüsse mit dem Kippwelt-Gewehr – Schaltet die Lobbymusik „Hymne der Königin“ frei.

Nutze den Hängegleiter in den Kühltürmen von Steamy Stacks – Schaltet den Hängegleiter „Königlicher Gleiter“ frei.

Nachdem ihr alle Aufgaben erledigt habt, bekommt ihr den letzten Stil ihres Skins geschenkt.

3. Alles im Battle Pass freispielen

Wie bekomme ich das schnell hin? Dazu müsst ihr die Stempelkarten im Quest-Tab erledigen. Ihr wählt eine Karte aus und automatisch wird der zuständige NPCs auf der Map markiert. Nun macht ihr euch auf in ein Match und besucht denjenigen. Dieser erteilt euch dann eine Aufgabe, die fünf Teile umfasst.

So sieht der Battle Pass aus.

Bei jeder erfüllten Aufgabe erhaltet ihr 30.000 XP. Ihr könnt aber auch am Wochenende vom 27. – 29. Dezember zocken, da dort das letzte XP-Wochenende stattfinden soll.

4. Erinnerungen vor dem Ende sammeln

Das Ende naht und bald wird es die Chapter 2 Map so in der Form nicht mehr geben. Die Würfelkönigin wird alles dran setzen, diese zu vernichten, um das Schicksal der Insel zu besiegeln.

Deshalb nutzt die Zeit, die euch noch bleibt, um noch coole Momente festzuhalten, Fotos zu schießen oder sogar eure Lieblings-POIs zu besuchen.

Versucht auch die momentanen Fahrzeuge noch zu genießen, da es diese womöglich nicht mehr auf der neuen Map geben wird.

Neue Waffen könnten die aktuellen Knarren ersetzen. Nutzt also die Gelegenheit und macht ein paar coole Kills von Spielern oder sogar Raptoren. Diese Biester sind lästig und keiner kann sie leiden.

Was haltet ihr vom Ende? Könnt ihr es kaum erwarten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!