In dieser Zeit wird alles für das neue Chapter vorbereitet. Dabei werdet ihr weder Matches zocken, noch eure Skins anpassen können. Dies wird also vergleichbar sein, wie nach dem Live-Event von Season X in Chapter 1.

Was passiert nach dem Live-Event? Leaker gehen davon aus, dass sich erneut ein schwarzes Loch breit machen wird und Fortnite für ein paar Tage in den Winterschlaf fällt.

Falls ihr euch noch nicht in Fortnite eingeloggt habt, wird der Trailer euch beim Einloggen vorgespielt. Danach werdet ihr in eure Lobby gebracht, welche nun mit einem Countdown versehen ist.

In Fortnite wurde von Leakern schon im Vorfeld angekündigt, dass sich Chapter 2 im Dezember von euch verabschieden wird. Nun veröffentliche Epic Games selbst einen Trailer zum Ende und stellte einen neuen Countdown auf. MeinMMO fasst zusammen, was ihr wissen müsst.

