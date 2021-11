Fortnite: Eine Sache, die in Chapter 2 so gut war, dass sie in Chapter 3 bleiben muss

In Fortnite wird bald Chapter 2 durch ein neues Kapitel abgelöst. Da Season 8 eine grandiose Vielfalt an Abwechslung bot, zeigen wir euch ein bestimmtes Feature, welches Epic unbedingt in Chapter 3 übernehmen sollte.

Um welches Feature handelt es sich? Es geht um das neue XP-System, welches in Season 8 etabliert wurde. Dieses System gab es jedoch schon im Vorfeld, am Anfang von Chapter 2, jedoch in einer abgewandelten Form und das auch nur am Rande.

Es dreht sich um die Stempelkarten: Eine Visitenkarte, die ihr durch Erfüllen von Missionen abschließen könnt. Dieses System wurde in Season 1 eingefügt.

Ihr konntet mit Errungenschaften wie „Maschinenpistolenexperte“ eure tägliche Stempelkarte füllen. Dafür gab es einen kleinen XP-Boost, welcher euch zugutekam.

Nun stellte Epic das Quest-System komplett auf den Kopf und verlieh jedem NPC auf der Map eine Stempelkarte. Dadurch gibt es keine normalen Quests mehr, sondern ihr müsst euch zum jeweiligen NPC hinbegeben und ihre fünf Aufgaben erfüllen. Weshalb dieses System bleiben sollte und nicht wieder ersetzt oder abgeändert werden soll, erfahrt ihr hier.

Nicht abgeschlossene Battle Passes gehören der Vergangenheit an

Solltet ihr aktiv Fortnite spielen, werdet ihr eine Veränderung bemerkt haben. Epic hat wirklich auf die Schreie der Community reagiert und etwas geliefert, das sich wirklich ansehen lässt.

Warum soll dieses Feature bleiben? Dieses System bietet im Vergleich zum Vorgängermodell der Quests mehr Vorteile:

Ihr könnt die NPCs dank des Stempelkartenmenüs auf der Karte markieren

Übersichtliche Darstellung der Quests

Konstante XP und das in einer großen Summe

Wiederholbare Quests, die euch auch einen kleinen Boost für XP liefern

Tägliche- und Wöchentlichen-Stempelkarten sorgen für massiven XP-Boost

Was ist jetzt anders? Epic versprach mehr XP und weniger Grind. Das wurde jedoch zu Beginn von Chapter 2 nicht eingehalten. Viele Seasons folgten, in denen es schwierig war überhaupt den Battle Pass auf 100 zu kriegen. Das Freischalten der Zusatzstile der Skins glich einem Albtraum.

Season 8 – Altes Stempelkartenmodel

Season 8 – Überarbeitetes Stempelkartenmodel Das ist das neue XP-System von Fortnite

Mit dem neuen System jedoch wird man regelrecht mit Levelaufstiegen überschüttet. Das aber in solch einem Maß, welches nicht übertrieben erscheint. Ihr müsst euch also mit dem neu eingeführten Feature keine Sorgen mehr machen, einen Meilenstein nicht zu erreichen.

Epic wollte möglicherweise den Fokus auf das entspannte Zocken in den bekannten Modus legen. Ihr sollt euch also keine Gedanken darüber machen, wie ihr noch das letzte bisschen XP rauskratzen könnt, um halbwegs euren Battle Pass abzuschließen. Das sollte einfach nebenbei laufen, während der Spaß im Vordergrund steht.

War das System schon seit Anfang der 8. Season gut? Season 8 hatte anfangs keinen guten Start. Die Community äußerte ihren Unmut gegenüber vielen Dingen. Eines davon war das XP-System. Viele Spieler verschwanden in den Tiefen der Fortniteversion von „Among Us“. In diesem Modus konnten Spieler viele XP ergattern und das ohne großen Aufwand. Das bemerkte Epic Games und sie entschieden sich dazu, etwas dagegen zu tun.

Sie unterbanden diese Methode, indem sie ein „AFK-Detection-System“ einfügten, welches das AFK-Farmen von XP bemerkt. Dadurch wurden die Erfahrungspunkte gekappt und diese Methode rentierte sich dann auch nicht mehr. Im Gegenzug veränderten sie aber die Stempelkarten. Diese gaben nun nicht, wie gewohnt, pro Stufe mehr Erfahrung, sondern bei jeder Stufe gleichviel und das auch mit einem erhöhten Wert.

Die wiederholbaren Quests gaben davor auch nur Gold. Jetzt bekommt ihr durch das Abschließen Erfahrungspunkte. Somit lohnt sich das Abschließen bereits erledigter Quest umso mehr.

Was haltet ihr von dem System? War das auch für euch eine gelungene Veränderung, die sich rentiert oder findet ihr das alte System besser? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.