In Fortnite gibt es seit dem Patch 18.40 nun Naruto und Team 7 im Item-Shop. Zu diesem Anlass bringt Epic 6 kostenlose Items zu Fortnite, die ihr euch bis zum 22. November verdienen könnt, wenn ihr euren Weg des Ninjas geht. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr tun müsst.

Was ist das für ein Event? Seit Anfang der 8. Season fiebern und hofften viele Spieler, dass die Kollaboration mit Naruto endlich ins Spiel kommt. Sie wollten endlich die Skins aus der Anime-Serie “Naruto” besitzen, die schon seit längerem als Leak kursierten.

Seit dem Update 18.40 vom Dienstag sind alle Items zu Naruto im Item-Shop erhältlich.

Epic legte noch ein Event drauf, damit ihr euch kostenlose Items zum Thema Naruto sichern könnt. Diese Items kann sich jeder verdienen, dazu sind nur einige Vorbereitungen nötig, die wir euch hier erklären.

6 Items zu Naruto, darunter auch ein rasanter Hängegleiter

Die Items in dieser Aktion haben alle etwas mit Naruto zu tun. Dabei handelt es sich größtenteils um Sticker, die ihr während des Kampfes nutzen könnt.

Heiterer Naruto

Schluchzende Sakura

Zorniger Sasuke

Schockierter Kakashi

Kurama – Der neunschwänzige Bijuu

Shinobi-Teamwork – Ladebildschirm Das sind alle Belohnungen des Nindo-Events

Diese Items gibt es:

Heiterer Naruto – Emoticon

Schluchzende Sakura – Emoticon

Zorniger Sasuke – Emoticon

Schockierter Kakashi – Emoticon

Kurama – Hängegleiter

Shinobi-Teamwork – Ladebildschirm

Wie bekomme ich sie? Dafür müsst ihr euch mit eurem aktiven Epic-Account auf der Seite vom „Nindo-Event“ anmelden. Dort verknüpft ihr euren Epic-Account und könnt sofort loslegen.

Event läuft nur bis zum 22. November

Wann läuft das Event ab? Das Event startete am 17. November um 10 Uhr und endet am 22. November um 5.59 Uhr. Sputet euch also, es bleibt nicht viel Zeit.

Wie funktioniert dieses Event? Nach eurer Anmeldung kommt ihr auf die Nindo-Internetseite von Epic Games. Dort wird euch jeder Skin aus der Naruto-Kollaboration angezeigt.

Am 17.11. ist Naruto euer Auftraggeber

Am 18.11. ist Sakura dran

Am 19.11. kommt Sasuke an die Reihe

Am 20.11. kommt Kakashi dran

Am 21.11. liefern euch alle Skins eine gemeinsame Aufgabe

Jeden Tag gibt es eine neue Aufgabe, die im Spiel jedoch nicht angezeigt wird, aber aktiv ist. Nach der Anmeldung braucht ihr nicht weiter mit der Seite vom Nindo-Event interagieren, doch ihr könnt hier euren Punktestand und Fortschritt einsehen.

Die Aufgaben sind zufällig und offenbaren sich erst am Erscheinungsdatum des jeweiligen Skins.

Am 18.11. müsst ihr für Sakura euren Gegnern 100 HP abziehen

Nach erfolgreichen Abschließen dieser Bedingung bekommt ihr 1 Punkt

Ihr könnt also mehrere Punkte sammeln, wenn ihr weiterhin Spielern ihrer HP beraubt

Tägliche Meilensteine und verpasste Items

Wie bekomme ich Kurama? Den Hängegleiter und den Ladebildschirm bekommt ihr, wenn ihr einen der täglichen Meilensteine abschließt. Diese Meilensteine benötigen einen größeren Aufwand, um sie zu erledigen.

Neben der Aufgabenstellung des jeweiligen Skins ist auch ein täglicher Meilenstein aktiv

Dieser verlangt mehr Punkte ab, dafür bekommt ihr aber auch eine größere Belohnung

Schafft ihr es z. B. am 18.11. für Sakura 100 Punkte zu sammeln, bekommt ihr den eigentlich kostenpflichtigen Hängegleiter gratis geschenkt Dafür müsst ihr entweder 100 Spieler töten, die kein Schild besitzen oder 50 Spieler, die mit einem Schild ausgestattet sind

Ist das erledigt, bekommt ihr den Hängegleiter und den Ladebildschirm automatisch als Teilnehmer des Events

Habt ihr diese bereits aber gekauft, erstattet euch Epic Games 1.200 V-Bucks

Was mache ich, wenn ich manche Tage verpasst hab? Fortnite gibt euch dennoch die Chance, verpasste Items zu ergattern. Dafür müsst ihr ab dem 22.11. lediglich 2 Punkte sammeln. Wie ihr diese bekommt, variiert wie gesagt täglich. Ihr könnt eure Aufgabenstellungen jederzeit auf der Seite checken, bei der ihr euch registriert habt.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Werdet ihr alle Emoticons und sogar den legendären neunschwänzigen Fuchs gönnen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.