Was haltet ihr vom neuen Spind-System? Findet ihr es besser? Oder nervt euch auch das Epic hier eine Änderung an einem schon funktionierenden System durchführt? Lasst es uns wissen!

Dort postete User „Jtclone“ einen Beitrag mit dem lustigen Titel: „Epic Games nutzt die Kraft des Null-Punktes, um die unnötigsten Änderungen am Spind vorzunehmen.“ Der Beitrag sammelte nach nicht einmal einem Tag beinahe 3.000 Upvotes und über 100 Kommentare ( Stand 19.11. – 12:20 Uhr via reddit )

Wie war es davor? Vor Patch 18.40 wurde in der UI im Spind mit vorhandenen Tabs sortiert. Ihr konntet also mit den Schultertasten ganz einfach zwischen euren Tabs mit neuen Items, euren Favoriten oder auch reaktiven Items wechseln. Damit habt ihr euch Zeit und unnötiges Tastendrücken gespart. Jetzt wurde das jedoch für Konsolenspieler unnötig verkompliziert.

In Fortnite gibt viele Features. Einige davon laufen nicht ganz so optimal, andere wiederum laufen so überragend, dass sie trotzdem verändert und angepasst werden, obwohl eine Änderung gar nicht nötig ist. Wir von MeinMMO zeigen euch, was Epic diesmal verändert hat.

