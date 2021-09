Kapitel 2 Season 8 ist nun seit fast 2 Wochen draußen und schon jetzt klagen Spieler in Fortnite über die rationierten Erfahrungspunkte. Wir von MeinMMO zeigen euch, was die Community zur momentanen XP-Situation zu sagen hat und was sich am besten ändern sollte.

Was hat sich geändert? Fortnite führte mit Kapitel 2 Season 8 wieder die sogenannten „Stempelkarten“ ein. Diese Stempelkarten können aber jetzt im separaten Quest-Tab ausgewählt und verfolgt werden. Falls ihr nun alle Stempelkarten der ausgewählten NPCs erledigt habt, steht ihr mit leeren Händen da und könnt keine weiteren XP in dieser Form bekommen.

Bislang hat Epic Games die Stempelkarten nicht erneuert und somit sind viele Fortnite-Spieler dazu gezwungen, entweder den Battle-Royal-Modus zu farmen oder sich in den Kreativmodus zu begeben.

Absichtliche Ausbremsung der XP – Spieler sind frustriert

Auf reddit machen Spieler ihren Unmut ersichtlich. Vielen reicht es, dass Epic Games die XP absichtlich kappt oder gewisse Voraussetzungen festlegt.

Durch den wöchentlichen Reset erwarteten viele Spieler neue Stempelkarten, doch man wurde nur mit einer einzelnen weiteren NPC-Stempelkarte und einer wöchentlichen Punchcard vertröstet. Die Punchcard hielt nur, wie auch schon in der letzten Woche, drei Aufgaben bereit. Eine davon war eine Freundschaftsaufgabe, die sich als Solo-Spieler nicht so einfach abschließen lässt.

Das ist nicht der einzige Post dieser Art. Viele sind im Laufe der Woche entstanden. Die Spieler in Fortnite denken an vergangene Seasons zurück, in denen es XP-Münzen gab oder man eine geheime Quests mitverfolgte.

Solche geheimen Quests, wie die “Zwerge gegen die Bären”-Quest, gaben Fortnite eine gewisse Tiefe. Jede Woche wartete man gespannt darauf, welche Wendung diese Mini-Storys durchmachen werden. Dazu erhielt man für jeden Hinweis, dem man nachging, XP.

Wurden andere XP-Quellen ausgebremst? Der sogenannte „Hochstapler“-Modus war die neue Anlaufstelle für XP. Viele Spieler tummelten sich im Laufe der Woche in diesem Modus herum, um gezielt XP zu Farmen. Aber natürlich auch, um zum Spaß ihre Freunde zu hintergehen.

Doch davon bekam Epic Games leider mit und kurzerhand halbierten sie die gewonnen XP nach jedem abgeschlossenen Match. Das war der Beweis für die Community, dass Epic hier in diesem Falle versucht, die Spieler auszubremsen.

Das Ziel eines jeden Spielers ist es, Level 200 im Battlepass zu erreichen, um zusätzliche Skin-Stile freizuschalten. Durch das Eingreifen in den Hochstapler-Modus, verstärkte Epic Games das XP-Problem noch und sorgte dafür, dass Spieler nicht schnell an das maximale Level gelangen.

Was fordern die Spieler? Viele Vorschläge wurden in reddit genannt. Mitunter sind einige Vorschläge auch dabei, die euch ansprechen könnten:

Nach den Stempelkarten dennoch Aufgaben mit XP zu bekommen

Keine Freundschafts-Quests

Fische an Angelstellen fischen

Zerstöre beliebig viele Steine

Jage Gebäude in die Luft

Konsumiere Sofortgegenstände

Hat sich Epic dazu geäußert? Epic Games erwähnte auf Twitter, dass sie das XP-System im Battle-Royale ins Positive verändern werden und das bereits im nächsten Update. Was uns da erwarten wird, bleibt abzuwarten, aber das Datum des nächsten Updates steht bereits fest. Dies wäre der 28. September 2021. Vielleicht erwarten uns mehrere Neuerungen bezüglich Skins oder sogar der Map.

Was haltet ihr davon, dass Epic absichtlich versucht die XP-Gewinnung zu kappen? Seid ihr davon betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!