Epic Games hat in Fortnite schon viele Kollaborationen hinter sich. Von Ferrari bis Marvel ist alles dabei. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Zusammenarbeit nun ansteht und was bei dieser Sache so krass ist.

Um was geht es? Epic Games sorgte wieder für eine Zusammenarbeit mit einer Marke. Diesmal ist die Luxusmodemarke „Balenciaga“ dran. Sie veröffentlichten nun Skins und Kleidung passend im Fortnite-x-Balenciaga-Look. Die Skins im Spiel sind im Wert nicht gestiegen, aber die Klamotten von Balenciaga haben es dafür in sich.

Fortnite geht Kollaboration mit Luxuslabel „Balenciaga“ ein

Durch eine Zusammenarbeit mit einem Modelabel kamen nun passende Kleidungsstücke auf den Markt. Diese Kleidungen, die Balenciaga im Namen von Fortnite verkauft, sind aber keine normalen Shirts, sondern ausgesprochen teure Luxuskleidung.

Dieses Hemd kostet 795€

Da fragt man sich hier allerdings, wen Fortnite damit erreichen möchte. Eventuell versucht die Modemarke Balenciaga ihre Reichweite zu erweitern. Epic Games müsste dennoch klar sein, dass die Spieler von Fortnite nicht zu der passenden Zielgruppe dafür gehört. Vielleicht erreichen sie reiche Streamer, die das kaufen würden, aber junge Fortnite-Spieler?

Gibt es auch Skins in Fortnite? Ja die gibt es, die sind wiederum nicht ganz so teuer wie die Shirts und Mützen von der Modemarke, aber haben dennoch stylisch was drauf.

Das sind die Fortniteskins zu Balenciaga

Von der stylischen Ramirez, bis hin zum ritterlichen Rostmeister, ist alles dabei. Sie werden mit ausgefallenen Klamotten geschmückt und sind passend für den Fortnite Alltag gemacht.

Gab es schon weitere solcher Zusammenarbeiten? Fortnite hatte schon in der Vergangenheit Kollaborationen mit anderen Marken gehabt. Das beste Beispiel ist hier die Ferrari-Kollaboration.

Ferrari kollaborierte mit Fortnite und setzte ihr neues Model der „Ferrari 296GTB“ in Fortnite ein. Automatisch bewarben sie damit ihr neues Model und nutzen Fortnite als Plattform für ihre Werbung.

Klar kann man sowas tun, aber welche Zielgruppe wollte Ferrari hier erreichen? Kaum ein 12-18-Jähriger Heranwachsender kann sich sowas absurd teures leisten. Außer ihr seid ein erfolgreicher Streamer, dann sieht die Welt anders aus.

Gibt es noch was im Shop zu holen? Klar das gibt es. Fortnite sorgte hierbei auch für Items für Free to Play Spieler.

Shaddy Doggo wird euch an 21. August 2021 mit zwei Aufgaben bescheren. Nach dem erfolgreichen Abschließen dieser Aufgaben erhaltet ihr Zugang zu zwei Sprays.

Das sind die Sprays

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Fortnite x Balenciaga erhaltet ihr auf der Seite von Epic Games.

Was sich hierbei Balenciaga gedacht hat, bleibt weiter ein Rätsel. Die Skins in Fortnite sind definitiv cool und ein Hingucker wert, aber sich diese Kleidung für so eine beträchtliche Summe zuzulegen, ist für die meisten Spieler keine Option.

Was haltet ihr von solchen Zusammenarbeiten mit anderen Marken wie Ferrari oder Marvel? Findet ihr sowas cool und glaubt ihr, das bringt Abwechslung? Oder möchte man hiermit Schleichwerbung betreiben? Lasst es uns wissen!