Twitch-Streamer Ninja erklärt die Schattenseiten, so verdammt reich zu sein

Das Segment, in dem Ninja darüber spricht, wie es ist, so viel Geld zu haben, beginnt bei 6:40 Minuten:

Das sagt Ninja zu den Schattenseiten des Geldes: In einem Stream erklärt Ninja jetzt, wie er es wahrnimmt, über so viel Geld zu verfügen:

Warum hat Ninja so viel Geld? Wir kennen das genaue Vermögen von Ninja nicht, aber wir kennen einige seiner Einnahmen. Außerdem protzt er selbst gerne mit seinem Geld. Einem Flamer drohte er mal „ die Bank zu kaufen, die dessen Haus besitzt“ und ihn so auf die Straße zu setzen .

Tyler „Ninja“ Blevins ist wahrscheinlich der Gaming-Influencer, der die letzten Jahre im Zuge des Hypes um Fortnite am meisten Geld verdient hat: Er ist Multi-Millionär. In einem Twitch-Stream erklärt der 29-Jährige jetzt die Schattenseiten davon, so viel Geld zu haben.

