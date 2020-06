Der Twitch-Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm sah den Wechsel seines Freundes Michael „shroud“ Grzesiek zu Mixer im Oktober 2019 kritisch. Nach dem Ende von Mixer ist shroud aber offenbar blendend aufgestellt. Dr Disrespect glaubt, der hat 10 Millionen Dollar für 8 Monate Arbeit erhalten.

So sah Dr Disrespect den Wechsel 2019: Im Oktober 2019 wechselte der Streamer Michael „shroud“ Grzesiek von Twitch zu Mixer. Er folgte damit Tyler „Ninja“ Blevins.

Dr Disrespect kommentierte damals den Wechsel seines Freunden und Kollegen. Er sagte:

Mixer habe zwar 30 Millionen Nutzer, dadurch, dass jeder Xbox-Nutzer automatisch bei Mixer sei. Doch die Beteiligung dieser Nutzer sei sehr gering.

Ninja und shroud sollten diese Beteiligung nun hochtreiben.

Das werde aber nicht funktionieren – man könne zwar Stramer kaufen, nicht aber deren Zuschauer und deren Community.

Kein Streamer werde shroud auf Mixer folgen.

Es sei der bessere Weg für Microsoft, das Geld in die Plattform selbst zu stecken um die zu verbessern – als etwa auf Twitch für Xbox-Produkte zu werben.

Dr Disrespect wünschte seinem Freund shroud viel Glück. Er selbst hielt den Wechsel aber offenbar für eine schlechte Idee. In der Folge machte er sich häufig darüber lustig, wie wenig Zuschauer etwa Ninja auf Mixer erreichte.

So schaut Dr Disrespect, wenn er seinen Freund shroud nachmacht.

Das war jetzt die neueste Entwicklung: Vor einigen Tagen gab Microsoft bekannt, dass sie Mixer schließen. Dr Disrespect hatte also Recht mit einer Einschätzung: Der Weg von Mixer, die stärksten Streamer von Twitch einzukaufen, funktionierte nicht.

Wie Insider berichteten, ließ sich aber shroud seinen bestehenden Mixer-Verträge voll auszahlen. Angeblich soll shroud 10 Millionen US-Dollar erhalten haben und ist jetzt wieder ein Free Agent.

Der hat also die volle vertraglich vereinbarte Summe für mehrere Jahre, in denen er auf Mixer streamen sollte, auf einen Schlag ausgezahlt bekommen.

10 Mio $ für 8 Monate Arbeit – FUCK!

So sieht Dr Disrespect den Deal jetzt: In einem Twitch-Clip imitiert Dr Disrespect seinen Freund shroud und sagt in dessen Stimme:

Oh danke, Doc, dass du mich wieder zurück [auf Twitch] willkommen heißt. Ja, ich hab die ganze Zeit gewusst, dass sie mir 10 Millionen Dollar für 8 Monate Arbeit zahlen. Dr Disrespect imitiert shroud

Doc ruft dann, in seiner eigenen Stimme, laut FUCK.

Dr Disrespect hatte Recht mit Mixer – aber bereut er es nun?

Das ist die Diskussion: Auf reddit diskutiert man darüber, ob Doc sich wirklich darüber ärgert, selbst keinen Deal mit Mixer geschlossen zu haben oder ob sein „FUCK“ eine gespielte Empörung ist.

Man ist sich allgemein einig, dass niemand vorhersagen konnte, wie sich die Mixer-Situation nun entwickelt hat. Daher sei es auch müßig, sich darüber nun zu ärgern.

Das Mixer-Paradoxon

Das steckt dahinter: Im Moment wirkt die Situation absurd:

Die Einsicht von Dr Disrespect, wie sich Mixer entwickeln würde, war zwar völlig korrekt, hat ihm persönlich aber nichts gebracht.

shroud hingegen hat eigentlich auf das „falsche“ Pferd gesetzt, ist dadurch aber zu einem großen Gewinner geworden.

Mixer ist so „schlimm gescheitert“, dass sich das Scheitern für shroud schon wieder gelohnt hat.

Wenn die Insider mit ihren Infos richtig liegen, gibt’s noch einen größeren Gewinner als shroud: Tyler „Ninja“ Blevins hätte dann nämlich 30 Millionen Dollar für 10 Monate Arbeit bekommen.

Der Mann hinter der Figur: Guy Beahm.

Dr Disrespect tritt in seinen Streams häufig großspurig und laut auf. Er spielt eine Kunstfigur. Der Mann dahinter ist durchaus zu tieferen Emotionen fähig und hat eine interessante Geschichte zu erzählen.

Einmal erzählte er im Stream, wie er sein Leben umgekrempelt hat, um zu dem Doctor zu werden, den Zuschauern nun kennen und lieben:

