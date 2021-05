Ninja verrät endlich, was er damals wirklich mit Fortnite verdient hat, und es macht die Leute fertig

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ninja erklärt dann noch: Neulich habe er erst einem Typen, der ihn in LoL geflamet hat, gesagt Wenn er wollt, könnte er dessen ganzen Familienstammbaum kaufen. Das erinnert an seinen legendären Satz an einen Fortnite-Flamer. Wenn er wolle, könne er den obdachlos kaufen.

Ich glaube, das meiste, was ich in einem Monat gemacht habe, mit dem Creator Code, waren 5 Mille.

Insert

You are going to send email to