Fortnite hat zur Hochzeit genug Geld umgesetzt, um Star Wars zu kaufen – 2-Mal

Wie jetzt durch den Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games bekannt wurde, hat der Online-Shooter Fortnite in den Jahren 2018 und 2019 die unglaubliche Summe von 9.165.000.000 $ umgesetzt. Das hätte gereicht, um sich die SF-Franchise Star Wars von LucasFilm zu kaufen und das gleich zweimal – oder einmal Bethesda (Fallout/The Elder Scrolls).

Woher kennt man die Zahlen? Apple und Epic Games stehen gerade in mehreren Klagen gegeneinander vor Gericht: Da geht es darum, dass Epic Games sich darüber beschwert, sie müssten auf iPhones und iPads einen hohen Teil ihrer Einnahmen mit Fortnite an Apple abdrücken. Sie hatten sich dagegen aufgelehnt. Apple hatte sie daraufhin von ihrer Plattform geworfen. Epic Games sieht sich hier ungerecht behandelt und fordert „Free Fortnite.“

Apple wiederum beschwert sich darüber, Epic Games sei vertragsbrüchtig geworden und habe in einer Nacht- und Nebelaktion versucht, die Bezahlmethoden im App Store zu umgehen.

In jedem Fall kommen vor Gericht nun Informationen ans Licht, die man so normalerweise nicht hört. Etwa eine Antwort auf die Frage: Wie viel Geld hat Fortnite in seiner absoluten Hochzeit an Umsatz eingespielt?

Fortnite erreichte 2018 und 2019 einen Umsatz von über 9,1 Milliarden $

So viel hat Fortnite in seiner Hochzeit verdient: Epic legt die Umsatz-Zahlen aus einer Präsentation aus dem Januar 2020 offen (via assets.documentscloud.org):

2018 hat Fortnite 5,4 Milliarden US-Dollar umgesetzt – zum heutigen Wechselkurs wären das etwa 4,5 Milliarden Euro

2019 waren es immer noch 3,7 Milliarden US-Dollar

2018 wird allgemein als die Hochzeit von Fortnite angesehen. Hier führten Twitch-Streamer wie Tyler „Ninja“ Blevins den Shooter einem großen Publikum vor. Fortnite kam in den Mainstream, als sich auch Musik-Stars wie Drake oder Mainstream-Sportmagazine für das Spiel interessierten. Zu der Zeit wirkte es so, als sei Fortnite das Thema auf jedem Schulhof und werde in jedem Kinderzimmer und vielen Wohnzimmern gespielt.

2019 war das große Jahr der Fortnite-WM, das sorgte noch mal für hohen Hype, obwohl der Rausch da schon abflaute.

So viel Geld ist das in Relation: Wie die US-Seite Kotaku vorrechnet, wären die 9,16 Milliarden US-Dollar, die Fortnite in der Zeit umgesetzt hat, genug, um sich die Franchise Star Wars zu kaufen. Die hatte Disney für 4 Milliarden US-Dollar von Lucasfilm übernommen. Auch den Kauf von Bethesda durch Microsoft hätte Fortnite alleine finanzieren können: Bethesda soll 7,5 Milliarden US-Dollar gekostet haben.

Die Umsätze von Fortnite sind noch keine Gewinne, aber so wie sich Epic Games benimmt, scheint das Geld locker zu sitzen. So haben sie bewusst eine Menge Geld in den Epic Games Store gepumpt, um Marktführer Steam anzugreifen:

