Mittlerweile haben 4 Stars einen eigenen Skin in Fortnite erhalten. Für dieses Ereignis haben sich die 4 für eine Spielrunde getroffen. Tyler „Ninja“ Blevins scheint aber immer noch verärgert zu sein, dass er nicht schon früher einen Skin erhalten hat.

Das sind die 4 Stars und ihre Skins: In Zusammenhang mit der Ikonen-Serie erhalten gewisse Fortnite-Content-Creator einen eigenen Skin im Spiel. Dieser ähnelt den Persönlichkeiten und kommt meistens in einem ganzen Paket. Mittlerweile haben schon diese Personen einen Skin erhalten:

Ninja war der erste, der einen eigenen Skin in Fortnite erhalten hat.

4 Stars treffen sich in einer Runde

So lief das Treffen ab: Einen eigenen Skin in Fortnite zu haben ist schon was Besonderes und das wollten die 4 Spieler wohl zusammen feiern. Deshalb entschieden sie sich, eine Runde gemeinsam zu spielen und dabei den eigenen Skin stolz zu tragen.

Die erste Runde lief erfolgreich ab für die 4 Stars, die einen Sieg holen konnten. Während der Runde unterhielten sich über die Outfits und wie krass es sei, einfach einen Skin in Fortnite zu haben. Zur Feier zeigten sie ihrem letzten Gegner dann noch die Skins und führten ihre eigenen Emotes durch.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Hier seht ihr das Treffen der 4 Stars, die einen eigenen Skin in Fortnite haben

Ninja meckert immer noch über damals

Warum war Ninja nicht so zufrieden? Obwohl es so schien, als hätten die 4 Content-Creator ziemlich Spaß gehabt, gibt es da noch Ninja, der wohl noch immer ein bisschen gekränkt ist, dass er so lange auf seinen Skin warten musste.

Das Ganze wurde ausgelöst, als GrefG fragte, wie lange die anderen warten mussten, bis ihr Skin damals erschienen ist. Der Skin von GrefG wurde nämlich 1 Jahr vorher angekündigt, bevor er dann tatsächlich erschien.

Darauf reagierte dann Ninja, der sagte, er hätte sehr lange auf seinen Skin damals gewartet.

Man beachte jedoch, dass Epic erst kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben hat, dass Ninja tatsächlich ein eigenes Outfit erhalten wird.

Fortnite: Ninja will einen Skin von sich im Game – sagt, es wäre nur logisch

Der Frust wurde noch deutlicher als Ninja erneut reagierte, als GrefG fragte: „Was würdet ihr an eurem Skin ändern, wenn ihr könntet? Also nur eine Sache!“ (via YouTube-Video ab 7 Minuten)

Ich würde den Zeitpunkt ändern, an dem er erschienen ist. Davor, als ich noch durchschnittlich 100.000 Zuschauer pro Tag hatte ein Jahr lang. Ninja – YouTube-Video ab 7 Minuten 30 Sekunden

Es scheint so als würde sich Ninja immer noch darüber ärgern, dass Epic nicht früher mit seinem Skin ausgerückt ist, als er noch der bekannte Fortnite-Star war und ihm täglich Tausende Zuschauer beim Spielen zusahen.

Ninja wurde schon öfter vorgeworfen, toxisch beim Spielen zu sein

Ob er nun tatsächlich immer noch so gekränkt ist oder einfach ein bisschen Spaß macht wird wohl nur er wissen. Ninja ist dafür bekannt öfter mal toxisch aufzutreten und andere Spieler zu flamen. „Das Flamen würde nämlich 90 % des Spaßes beim Spielen ausmachen„, sagt Ninja.