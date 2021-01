Streamer bekommt eigenen Skin in Fortnite, zerstört Zuschauer-Rekord auf Twitch

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Da spricht man also ein großes Publikum an.

Hinzu kommt, dass TheGrefg mit seinen Streams auf Spanisch eine riesige Zahl an Zuschauern anspricht. Zwischen 320 und 400 Millionen Menschen sprechen weltweit Spanisch als Muttersprache und 100 bis 200 Millionen beherrschen es als Zweitsprache. Spanisch ist die offizielle Landessprache oder Zweitsprache in (via enforex.com ):

Der neue Rekord auf Twitch ist kein Zufall, sondern baut auf verschiedenen Faktoren auf. Auf der einen Seite betreibt TheGrefg auf YouTube einen starken Kanal, der über 16 Millionen Abonnenten vorweist (via YouTube ). Sein Twitch-Kanal hat 6,3 Millionen Follower (via Twitch ).

Nun durfte er den Skin im Stream vorstellen und lockte damit so viele Zuschauer an. Ab dem 16. Januar soll es den Skin dann wohl im Shop von Fortnite zu kaufen geben.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + acht = 14

Insert

You are going to send email to