Fortnite: Superhelden-Skin gibt Spielern unfaire Vorteile

Mittlerweile gibt es hunderte von Skins in Fortnite und darunter sicher auch einige, die ihre Vorteile haben. In unserer Liste zu allen Fortnite-Skins , könnt ihr sehen, wie viele Outfits es schon gibt.

Was meint ihr dazu? Denkt ihr auch, dass diese Skins für einen unfairen Vorteil führen? Es sind sicher nicht die ersten Skins, die sich in die Umgebung verschleiern lassen.

Was ist das Problem? Da sich die Superhelden-Skins farblich anpassen lassen, gibt es gewisse Kombinationen, die zu einem unfairen Vorteil führen können. Gemeint sind spezifisch: Ein ganz schwarzer oder weißer Skin. Wählen Spieler nämlich nur eine dieser Farben für den ganzen Skin, lassen sie sich in gewisse Umgebungen einblenden.

In Fortnite sorgt ein Skin gerade für Diskussionen in der Community. Spieler fordern einen Nerf für einen Skin, weil er „Pay2Win“ sein soll. Wir zeigen euch, welcher Skin das ist und warum er laut den Spielern generft werden soll.

