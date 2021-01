Wer ist TheGrefg? Hierbei handelt es sich um einen der größten spanischen Content-Creator. Auf Twitch steht er auf Platz 14 der weltweit am häufigsten geschauten Streamer in den letzten 90 Tagen. Auf YouTube hat er fast 16 Millionen Abonnenten.

Das ist interessant: Bereits am 15. Januar 2020 kündigte Epic Games die Icon-Reihe für Fortnite an . Damals wurde direkt der Ninja-Skin veröffentlicht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie sieht der Skin aus? Ein genaues Bild dazu gibt es noch nicht. Auf Twitter verriet TheGrefg bisher nur, dass am 11. Januar der Skin vorgestellt werden soll. Dazu gibt es noch ein Bild, was die Umrisse des Charakters zeigt:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 3 × = neun

Insert

You are going to send email to