In Fortnite: Battle Royale gibt es 2 geheime Missionen, in denen ihr Honigtöpfe und Teleskope für die Zwerge ausrichten sollt. Durch die Aufgaben werdet ihr mit Erfahrungspunkten belohnt. Wir zeigen euch die Fundorte.

Was sind das für Herausforderungen? In Fortnite Season 2 Kapitel 2 läuft zusätzlich zum Kampf von Team Ghost und Shadow, gerade eine Nebenstory, bei der sich anscheinend die Zwerge und Teddybären bekämpfen.

Dazu gibt es 2 geheime Missionen, zu denen es keine Hinweise im Spiel gibt. Wir zeigen euch, wie ihr die Challenges erledigen könnt und wo ihr die Honigtöpfe und Teleskope findet.

1. Geheime Mission – Für die Zwerge

Was müsst ihr machen? In der Mission „für die Zwerge“ müsst ihr Teleskope ausrichten. Dafür sollt ihr in Weeping Woods zu einem Haus, in dem es einen geheimen Keller gibt.

Insgesamt gibt es 5 Teleskope, die alle mit Abstand, um dieses Haus herum zu finden sind. Um sie auszurichten, könnt ihr einfach zum Teleskop hin und damit interagieren.

Fundorte der Teleskope auf der Karte:

Im rot markierten Bereich befinden sich alle 5 Teleskope

Sobald ihr das erste Teleskop gefunden und ausgerichtet habt, könnt ihr im Uhrzeigersinn mit dem gleichen Abstand zum Haus, laufen. So werdet ihr die Fundorte ganz einfach finden.

Die Teleskope sind leicht zu erkennen. Dort befinden sich immer 2 Zwerge, ein Teleskop, ein Tisch und eine Kiste, auf der ein Zwerg steht.

An diesen Stellen sollt ihr die Teleskope für die Zwerge ausrichten

2. Geheime Mission – Für die Bären

Was müsst ihr machen? In der 2. geheimen Mission sollt ihr für die Bären Honigtöpfe sammeln. Dafür müsst ihr aber zuerst den Angriffsplan von Ted finden.

Den Angriffsplan findet ihr in dem versteckten Haus bei Weeping Woods, das wir oben schon eingezeichnet haben. Dieses Mal müsst ihr aber in den geheimen Keller.

Dafür betretet ihr das Haus und auf der rechten Seite, im unteren Stockwerk, findet ihr ein Regal, das sich öffnen lässt. Öffnet es und tretet durch den geheimen Gang.

Das ist der Schrank, hinter dem sich ein Geheim-Gang befindet

Danach könnt ihr durch ein Loch in den Keller gelangen. Dort unten findet ihr einen Tisch, an dem einige Teddybären sitzen und eine Besprechung abhalten.

Sobald ihr den Tisch gefunden habt, schaltet ihr Ted’s Angriffsplan frei und erhaltet eine Karte, auf der die Fundorte der Honigtöpfe markiert sind.

Sobald ihr diesen Tisch findet, schaltet ihr den Angriffsplan frei

Fundorte der Honigtöpfe auf der Map

Wo müsst ihr suchen? Insgesamt sollt ihr 5 Honigtöpfe finden, die auf der ganzen Map verteilt sind.

Wichtig: Ihr müsst zuerst den Angriffsplan holen, weil euch die Honigtöpfe sonst nicht angezeigt werden.

Fundorte auf der Map:

Hier findet ihr alle 5 Honigtöpfe für die Bären-Mission

Honigtöpfe befinden sich immer bei einem Baum. Ihr findet sie bei:

Dem Obstgarten auf der linken Seite, wo ganz viele Bäume stehen

Nördlich von Pleasant Park, in der Nähe eines Food-Trucks

Beim Zapplerteich, nordöstlich von Holly Hedges

Südlich von „The Agency“ auf einem Hügel

Südöstlich von Frenzy Farm in der Nähe von Lake Canoe

Tipp: Wenn ihr mit einem Controller spielt, wird er vibrieren, sobald ihr euch in der Nähe eines Topfes befindet.

Die Honigtöpfe befinden sich direkt bei den Bäumen

Welche Belohnung gibt es für diese Missionen?

Wenn ihr diese beiden Challenges erledigt habt, erhaltet ihr dafür jeweils 40.000 Erfahrungspunkte. Insgesamt könnt ihr also 80.000 EP zusätzlich zu den wöchentlichen Challenges sammeln.

Dies lohnt sich besonders, da ihr mit 80.000 EP eine ganze Stufe in eurem Battle-Pass der Season 2 aufstufen könnt.

In unserem Guide findet ihr weitere Tipps, wie ihr euren Battle-Pass schneller aufleveln könnt und ganz viele Erfahrungspunkte sammelt.