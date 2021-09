Fortnite: So löst ihr alle Aufgaben und Stempelkarten in Season 8

Besucht dafür in einem Match mit Charlotte in Pleasant Park, um die Quest zu starten.

Besucht dafür in einem Match Kor in Misty Meadows, um die Quest zu starten.

Besucht dafür in einem Match Pitstop in Boney Burbs, um die Quest zu starten.

Besucht dafür in einem Match Wolfkäppchen in den Weeping Woods, um die Quest zu starten.

Was sind Stempelkarten? Stempelkarten gab es schon anfangs in Kapitel 2, doch als minimierte Form. Für das Erledigen von Medaillen bekam man seine Stempelkarte gefüllt, die einem XP verlieh.

Die beste Methode um in Fortnite schnell an Erfahrungspunkte (XP) zu kommen, sind die Stempelkarten. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Stempelkarten verfügbar sind und was ihr dafür tun müsst, um sie zu lösen.

