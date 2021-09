Was haltet ihr von dem neuen individuellen Skin? Seit ihr ein Fan vom Fishstick? Wenn ja, lasst uns doch wissen welche Farben ihr am besten findet.

Fortnite sorgte somit für größere Erreichbarkeit der jeweiligen Ressource. Wenn man bedenkt, wie viele kosmische Truhen damals in Season 7 benötigt wurden, um alle Stile des „Kymera“ freizuschalten, erfüllt es einen mit Freude zu sehen, wie zugänglich Epic Games das in dieser Season geregelt hat.

Wie viel kostet eine Skinvariation? Für jeden Skin-Stil werden 10 Tropfen verlangt. In der Summe benötigt ihr dann für alle momentanen Stile 210 Tropfen. Da die Season noch am Anfang steht, lässt sich diese Summe sicher nebenbei erzielen.

Diese lassen sich in jeder Truhe finden. Ob es nun die normalen Holztruhen, seltenen blauen oder sogar kosmische Truhen sind. Ihr müsst also nur Kisten öffnen und schon sammelt ihr sie automatisch ein.

In diesem geht er Schritt für Schritt jeden Standort der neuen Farbflaschen durch und zeigt euch wie ihr am besten an ihnen rankommt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo finde ich sie? Die Farbflaschen lassen sich überall auf der Map im 3er-Pack aufsammeln. Dank Fortnite.GG konnten wir eine Karte erstellen, in der ihr alle momentanen Farbflaschen sehen könnt. Eure Mini-Map zeigt euch im Match die genaueren Positionen an.

Insert

You are going to send email to