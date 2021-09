Was haltet ihr von einer betretbaren Zwischenwelt in Fortnite? Habt ihr euch schon mit den Steingesichtern gemessen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.

Was sind Kippwelten? Diese neuen Orte sind Kuppeln, die zufällig auf bekannten POIs erscheinen. Diese Blasen wurden sicherlich von der würfelartigen Rasse erzeugt, die nun die Insel heimsucht. Beim Durchschreiten dieser Dimensionen werdet ihr in eine veränderte Variante dieses Gebiets gebracht.

Um welche Orte handelt es sich? Ihr erkennt sie gut an ihrem Aussehen und Kippwelten werden sie genannt: Diese großen orangen Blasen oder Pickel besetzen große POIs und sorgen für Chaos und Terror. Diese neue Dimension kam mit dem Update 18.00 einher und sorgt nun in Fortnite für frischen Wind.

