Fortnite bringt wohl irren Chaos-Würfel aus 2019 zurück – Wer war „Kevin“ nochmal?

Jeder, der einmal Fortnite gespielt hat, sollte schonmal von Kevin gehört haben. Die Spieler, die bis jetzt aber nichts von ihm wussten, werden eventuell bald Bekanntschaft mit ihm machen. Was Kevin ist und was ihn so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Wer ist Kevin? Kevin ist ein Würfel, um genau zu sein aber nicht nur irgendein Würfel, sondern ein lila Wesen unbekannten Ursprungs mit überirdischen Kräften.

Ein Tweet sorgt jetzt für Aufsehen, denn die Worte könnten bedeuten, dass Fortnite den Würfel wieder ins Spiel bringt.

Das ist Kevin

Das macht den lilafarbenen Würfel in Fortnite besonders

Kevin steht nicht nur regungslos in der Pampa rum, sondern kann sich bewegen, Umgebungen nach seinen belieben gestalten und euch sogar Schaden zufügen, wenn ihr ihm keinen Respekt zollt. Alles in allem könnte man meinen, das er einen eigenartigen Charakter hat.

Was macht ihn so besonders? Um es kurzzufassen. Abwechslung. Nach gut 5 Seasons, wurde der alte Kevin damals ins Leben gerufen und in Fortnite hinzugefügt. Daraufhin stellte sich die Community die Frage, welchen Sinn und Zweck dieser Würfel in Fortnite hat. Man habe ihn über Stunden, Tage, sogar Wochen hin beobachtet um herausfinden, warum er überhaupt da ist. Durch seine Anwesenheit veränderte er die Map und das ohne erkennbaren Hintergrund.

Was kam jetzt ans Licht? Es tauchte ein Tweet vom Chief Creative Officer von Epic Games auf, indem ein bekannter Titel stand den jeder mit Kevin damals in Verbindung gebracht hat. Doch diesmal wird auf einen zweiten Part des Titels verwiesen also ein Comeback von Kevin höchstpersönlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Da schon viele Äußerungen von Donald Mustard angeteasert haben, was schlussendlich auch in Fortnite umgesetzt wird, sind wir optimistisch, dass es sich auch diesmal nicht um leere Worte handeln wird.

Ob dies aber nur eine sinnfreie Anspielung war oder doch tief reichende Gründe hat bleibt trotzdessen abzuwarten. Fakt ist, dass Kevin eventuell wieder Abwechslung in Fortnite bringen würde, wenn nicht sogar die Zeit überbrücken könnte, bis ein neues Update mit neuen Inhalten zum Download bereitsteht.

Kevin könnte Fortnite bald so verändern:

Gravierende Map-Veränderung

Andere physikalische Gegebenheiten wie Schwerelosigkeit und hohes Springen

Mehr Story, die Woche für Woche den Hintergrund von Kevin durchleuchtet

Coole Kevin-Inhalte in Form von Challenges oder sogar im Battle-Pass

Da die momentane Season 7 in Fortnite sich bald dem Ende neigt und nicht mehr viel Zeit bleibt, wäre eventuell nur mit einer Ankündigung oder sogar die Erscheinung von Kevin zu rechnen. Ob dies aber eintrifft, bleibt in Epic’s Händen.

Ein weiterer Kevin wäre aber definitiv abwechslungsreich und würde Fortnite eventuell wieder auf den Kopf stellen.

Was haltet ihr von unserem guten Freund „Kevin“ aus Fortnite? Wart ihr ein Fan von ihm und habt seinen Auftritt gefeiert oder hat es euch weniger Interessiert?