Fortnite: Das sind die Alienartefakte der 9. Woche – Fundorte auf der Map

Wann kommen die Artefakte? Neue Artefakte erscheinen immer an einem Donnerstag zum Reset. Da diese immer in neuen Locations spawnen, zeigen wir euch ihre genauen Standorte. Außerdem findet ihr sie mit Glück in kosmischen Truhen .

Mit Chapter 2 Season 7 kamen in Fortnite die neuen Alien-Artefakte ins Spiel. Wir von MeinMMO zeigen euch, wozu ihr die Items braucht und wo ihr sie in der 9. Woche der Season findet.

