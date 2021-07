Fortnite: So findet ihr die Alien-Artefakte von Woche 5 – Fundorte auf der Map

Momentan gibt es Gerüchte, dass das nächste Update schon früher zu Fortnite kommen könnte, als erwartet. Wir geben euch eine Übersicht zu dem, was bereits bekannt ist: Alles, was wir zum neuen Fortnite Update 17.20 wissen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So findet ihr die Artefakte: Die Fundorte ändern sich in jeder Woche. Ihr könnt sie an der jeweiligen Stelle einfach automatisch aufsammeln, indem ihr durch ein Artefakt lauft. Wie viele ihr bereits habt, könnt ihr in der Lobby sehen.

Mit Season 7 kamen in Fortnite neue Alien-Artefakte ins Spiel. MeinMMO zeigt euch, wozu ihr die Items braucht und wo ihr sie in der 5. Woche der Season findet.

Insert

You are going to send email to