Fortnite: Hier sind die Fundorte der Alien-Artefakte in Woche 6

Zuletzt gab es Aufsehen wegen einer Fan-Karte in Fortnite, die sogar die religiösen Gefühle eines Ministers verletzte – Er will das Spiel nun verbieten

Alle Artefakte sind in dieser Woche ohne weiteres zu erreichen. Falls ihr dennoch Probleme habt, sie zu finden, könnt ihr euch die Orte in diesem Video von EveryDay FN anschauen:

So findet ihr die Artefakte: Jede Woche ändern sich die Fundorte der Artefakte. Ihr könnt sie an der jeweiligen Stelle einfach automatisch aufsammeln, indem ihr durch ein Artefakt lauft. Wie viele ihr bereits habt, könnt ihr in der Lobby sehen.

So könnt ihr Kopf, Behaarung, Augen, Haut und Rüstung verändern. Das kostet euch jedoch viele Alien-Artefakte. Die gibt es entweder auf der Insel verteilt, oder sind in kosmischen Truhen zu finden.

In Season 7 von Fortnite könnt ihr jede Woche neue Alien-Artefakte finden. MeinMMO zeigt euch die Fundorte der 6. Woche auf der Karte und was ihr mit den Artefakten anstellen könnt.

