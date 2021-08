Fortnite: Server down – Was steckt heute im Update 17.30?

Heute, am Dienstag, dem 3. August, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 17.30 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 17.30 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und soll heute aufgespielt werden (via Twitter.com). Im Patch dreht es sich offenbar um UFOs und deren Technik, die ihr in den Händen halten könnt.

Das passt zu einem Leak, den Dataminer schon vor Tagen präsentierten. Was wird das für ein Gerät?

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update startete um etwa 07:30 Uhr deutscher Zeit. Um etwa 6:30 Uhr konntet ihr dann zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach wurden die Server heruntergefahren und Fortnite ging down.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Vormittagszeit herum abgeschlossen sein. Man rechnet mit einer Downtime von circa 3 Stunden.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es aber gleich hier auf MeinMMO von uns erfahren.

Wann kommen die Patch Notes? Aus Erfahrung der letzten Updates im neuen Kapitel von Fortnite, dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden.

Sollten jedoch große, wichtige Änderungen aufgespielt werden, sammeln wir diese für euch und erstellen eine Form von deutschen Patch Notes. Diese Patch Notes werden wir dann hier auf MeinMMO für euch veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 17.30?

Das sagt Epic: Noch vor dem Server-Down twitterte das Team von Fortnite über “Ein UFO in euren Händen” (via Twitter.com). Dabei geht es um Alien-Ausrüstung die wohl mit Wänden, Autos, Steinen und sogar Büschen interagieren kann.

Was ist das für ein Item? Man spekuliert darauf, dass Epic mit dieser Ankündigung von dem Grab-Itron-Gegenstand spricht. Dataminer HYPEX zeigte das Teil schon am 22. Juli auf seinem Twitter-Kanal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In der Beschreibung des Grab-Itron liest man, dass man damit “Dinge greifen und gegen andere Dinge werfen” kann. Außerdem könne man mit der Nachladen-Taste die gegriffenen Objekte drehen.

Ob es sich dabei nun wirklich um diesen Gegenstand handelt, sehen wir erst, wenn die Server wieder aktiv sind.

Aber zur Beschreibung “Ein UFO in euren Händen” passen die Optik und die übernatürlichen Kräfte allemal.

Auf welche Inhalte hofft ihr neben dem Grab-Itron im neuen Update 17.30 in Fortnite? Schreibt uns eure Hoffnungen und Wünsche an den neusten Patch doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spieler aus der Community darüber aus.

Kann euch die neue UFO-Technik nicht überzeugen? Wir haben hier die 15 besten Multiplayer-Shooter im Jahr 2021 für euch.