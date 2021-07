Fortnite: Neuer Countdown in Season 7 gestartet – Für Live Event?

In der aktuellen Season 7 von Fortnite ist ein großer Countdown am Himmel erschienen. Der könnte auf ein neues Live-Event hinweisen.

Das ist gerade in Fortnite los: In Fortnite ging heute, am 27. Juli das neue Update 17.21 online. Das brachte unter anderem die neue Plasma-Kanone sowie einen Nerf für die mächtige Railgun.

Gleichzeitig ist aber auch ein riesiger Countdown in Fortnite erschienen. Er befindet sich im Zentrum der Map und läuft auf folgenden Zeitpunkt zu: Samstag, 07. August, 00:05 Uhr deutscher Zeit.

Auch im Hauptmenü des Spiels ist der Countdown mittlerweile zu sehen. Dieses Vorgehen kennt man schon von Fortnite: So lief etwa auch im Vorfeld des Galactus-Live-Events während der Marvel-Season ein Countdown ab. Als dieser endete, erschien Galactus im Spiel und musste im Rahmen eines Live-Events bekämpft werden.

Daher ist anzunehmen, dass auch der aktuelle Countdown wieder auf ein Live-Event hinweist. Wer das mitnehmen will, sollte sich also schonmal auf eine längere Nacht am Freitag, den 06. August einstellen, um dann bis 00:05 Uhr des Folgetages wach zu bleiben.

Was wird das für ein Event?

Bislang ist noch nicht bekannt, was genau im Event passieren wird. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass dies ein Season-beendendes Riesen-Event wird. Denn der Battle Pass der Season 7 soll erst im September auslaufen. Der Countdown-Timer läuft allerdings bereits im August ab.

Gibt es Leaks? Vor einigen Tagen kam ein Leak zu Fortnite auf, der unter anderem von einem möglichen Konzert der Sängerin Ariana Grande sprach. Die Ingame-Show soll bereits getestet worden sein – dementsprechend wäre es möglich, dass der Countdown auf ein solches Konzert hinläuft.

In seinem Tweet weist der Leaker auf das Datum hin

Dazu würde ein Hinweis von Fortnite-Leaker “Venom” passen, der darauf hinweist, dass der 06. August offenbar als “National Ariana Grande Day” gilt. Das würde zum aktuellen Countdown passen.

Offizielle Infos, was am Ende des Countdowns passiert, bleiben aber erstmal abzuwarten. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass in Fortnite ein Konzert veranstaltet wird: So war beispielsweise Travis Scott schon in einem großen Event vertreten und begeisterte viele Spieler.