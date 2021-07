In Fortnite gehen heute, am 27. Juli, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 17.21 aufgespielt. Welche Änderungen kommen frisch ins Spiel?

Das passiert heute in Fortnite: Das neue Update 17.21 wurde von Fortnite Status angekündigt (via Twitter) und kommt am heutigen Dienstag. Der frische Patch soll eine aus dem Cinematic von Kapitel 2 bekannte Waffe endlich ins Spiel bringen und einige Bugs Fixen, zudem soll das Mutterschiff die Risszonen erneut öffnen.

Damit ihr nichts verpasst, aktualisiert MeinMMO diesen Artikel im Laufe des Tages und bringt dann später alle Änderungen für euch.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 17.21 startet heute wieder um 09:30 Uhr deutscher Zeit. Gegen 09:00 konntet ihr euch zum letzten Mal einem frischen Match beitreten, danach gehen die Server offline und Fortnite wird für eine Weile down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Traditionell sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein. Das haben die Updates der vergangenen Wochen und Monate gezeigt.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten jedoch für eine (ungewünschte) Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Wir bei MeinMMO halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Artikel dann entsprechend.

Wann kommen die Patch Notes? Typischerweise veröffentlicht EPIC keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus.

Was bringen uns die mysteriösen Aliens diesmal mit?

Sollten jedoch große, wichtige Änderungen aufgespielt werden, sammeln wir diese für euch und ergänzen sie hier im Artikel als Mini-Version der Patch Notes in Deutsch.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 17.21?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Ganz gesichert sind die Änderungen noch nicht, doch Leaks und Dataminer sowie kleinere Teaser von Fortnite lassen die Spieler auf diese Neuerungen hoffen:

Die Waffe “Grab-Itron” sollte aktiviert werden. Ihr findet die Gravity-Gun aus dem Cinematic endlich dann auf verschiedenen Locations der Map und könnt mit ihr Objekte durch die Luft sausen lassen.

Rift Zones (Risszonen) sollen zurückkommen – so sagen es die Leaks. Der neue Spin ist nun aber, dass die mit dem Alien-Mutterschiff zu tun haben und die Schwerkraft verrückt spielt, wir sind gespannt.

Die aufblasbare Kuh “Inflate-A-Bull” soll für Kompetitiv wieder aktiviert werden. Ein Bug zwang EPIC zur Deaktivierung.

Weitere Gerüchte sprechen von einem Skin für die Sängerin Ariana Grande und auch gleich einem digitalen Konzert, ob es aber wirklich schon mit dem neuen Update 17.21 so weit sein soll? Fortnite: Leak verspricht großes Pop-Star-Konzert, explodierende Ninja-Waffen und Naruto

Wir werden wohl sehen, was da genau auf uns zukommt, sobald die ersten Änderungen vom Update bekannt werden.

Welche Änderungen wünscht ihr euch selbst vom neuen Update 17.21 in Fortnite? Habt ihr euch eigentlich schon an die Update-Zeiten gewöhnt oder verhageln euch die Patches regelmäßig die Vormittage im Battle Royale? Sagt es uns doch in den Kommentaren.