Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 17.20?

Wann kommen die Patch Notes? Aus Erfahrung der letzten Updates im aktuellen Kapitel von Fortnite, dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden. Über das englische Trello-Board der Entwickler könnt ihr jedoch nachschauen, an welchen Fehlern im Spiel aktuell gearbeitet wird ( via trello.com ).

Downtime-Start am Vormittag: Die Server von Fortnite sind bereits down und das Update wird aufgespielt. Aktuell könnt ihr die Fortnite-Server nicht erreichen und kein Battle Royale starten.

