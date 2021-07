Fortnite: Weltmeister Bugha kriegt nach 2 Jahren seinen eigenen Skin

Spielt ihr Bughas Late-Game-Arena, könnt ihr euch “Hype” als exklusive Ressource verdienen. Sammelt ihr bis zum Ende des Turniers am 28. Juli mindestens 1.500 Hype, bekommt ihr die Chance, am Turnier teilzunehmen. Dabei treten qualifizierte Spieler gegeneinander in ihrer Region an. Zu gewinnen gibt es einen Teil des Preisgeldes, das insgesamt 100.000 US-Dollar beträgt.

Was passiert da? Ihr spielt in Trios auf der Insel, bei der der Sturm schon weit fortgeschritten ist. Fortnite versorgt euch dann mit einem vorgefertigten Inventar. Der Zufall entscheidet, welches Team welche Ausrüstungen bekommt.

Wann kommt der Bugha-Skin in den Shop? Der Skin und weitere Accessoires stehen für euch ab Mittwochmorgen, dem 21. Juli, um 02:00 Uhr im Shop von Fortnite zur Verfügung. Die neuen Inhalte bestehen aus (via epicgames.com ):

Der Fortnite -Weltmeister Kyle “Bugha” Giersdorf kriegt seinen eigenen Skin in Fortnite. Dazu gehört sein Hund und natürlich der Siegerpokal. Wir zeigen euch den Skin der Icon Series und was es mit dem Turnier dazu auf sich hat.

