Fortnite feuert Caster, weil er Spieler auf Twitch einen „Loser“ nennt, den keiner mag

Wenn Leute sich daneben benehmen, werde er das klar ansprechen. So sei er eben. Und wenn er sich dadurch seine Karriere versaue, sei das eben so. Er könne sich da nicht ändern.

AussieAntics sagt: Er habe das Kind einen „Loser“ genannt. Er habe im Stream erklärt, er verstehe es einfach nicht, wie jemand so stumpf sein kann, einem anderen Fortnite-Spieler die Chance auf derart viel Geld zu ruinieren. Für ihn sei so ein Verhalten klar „Griefen“, auch wenn Epic das Wort nicht möge.

So kam die Entscheidung an : Die Mehrheit der australischen Fans verstand die Entscheidung von Epic nicht. Sie waren erbost, dass Epic einen ihrer Lieblings-Caster rausgeworfen hat.

Wofür wurde der Caster gefeuert ? Bei dem Turnier in Australien lag der Spieler LunR vorne. Der war auf dem Weg 20.000$ an Preisgeld zu gewinnen.

