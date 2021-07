In Fortnite ist ein Grab aufgetaucht an einer Stelle, an welcher normalerweise ein beliebter NPC zu finden ist. Spieler rätseln nun, was dort passiert ist und zollen dem vermeintlich Toten Tribut.

Was ist das für ein NPC? Buschranger ist bereits seit Kapitel 2: Season 1 als einer der vielen Skins von Fortnite im Spiel. Auf der Insel ist der freundliche, lebende Baum auch als NPC zu finden, mit dem ihr interagieren könnt.

Buschranger ist einer der beliebtesten NPCs im Spiel. 2019 gewann er die Community Choice gegen Rustler und Wake Rider. Er selbst weiß zwar nicht so recht, wie er eigentlich auf der Insel gelandet ist, genießt es dort aber.

Zuletzt bemühte sich Buschranger um eine Freundschaft mit den in Season 7 aufgetauchten Aliens. Dazu hat er ein Ei adoptiert, bei dem ihr helfen solltet, es zu versorgen. Zu finden war er normalerweise nahe Risky Reels.

Was ist mit Bushranger passiert? Dort, wo Buschranger für gewöhnlich auf Spieler wartet, steht seit dem 29. Juli ein frisches Grab mit einer Schaufel daneben und mit Blumen darauf. Nähert ihr euch dem Grab, läuft eine ruhige Musik im Hintergrund.

Spieler befürchten nun, dass es um den freundlichen Baum geschehen ist:

„Komm schon, hör auf uns zu veralbern! Bitte?"

„Komm schon, hör auf uns zu veralbern! Bitte?“

So reagieren die Spieler: In der Community rätseln die Spieler, was mit Buschranger passiert ist und ob das Grab wirklich seines sein könnte. Einige Spieler hegen die Hoffnung, dass dort „nur“ das geschlüpfte Alienbaby begraben ist.

Andere sehen die Imagined Order dahinter, welche die Insel quasi kontrolliert. Sie vermuten, dass Buschrangers Bemühungen, Freundschaft zu den Aliens aufzubauen, unerwünscht war: „IO hat Buschranger getötet, weil er ein Parasitenei aufgezogen hat. IO sah ihn als Alien-Sympathisanten“ (via reddit.com).

In jedem Fall besuchen viele Spieler sein Grab und betrauern ihn mit Emotes oder kleinen Hommagen. Ein Spieler hat Buschranger sogar mit einem Alien abgebildet als Tribut an den lebenden Baum:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ist Buschranger wirklich tot? Ob es sich wirklich um das Grab von Buschranger handelt, ist noch nicht bestätigt. Ein Leak spricht jedoch davon, dass das Grab in den Daten mit dem NPC verbunden ist (via Twitter.com). Aber selbst wenn, bedeutet das nicht, dass der beliebte Baum dauerhaft tot bleibt.

Die „Loop“, welche die Zeit in Fortnite zurücksetzt, könnte Buschranger zurückbringen – außer natürlich, die Organisation selbst hat ihn beseitigt. Spieler vermuten jedoch, dass es Buschranger gehen wird wie dem beliebten Marvel-Baum Groot.

Groot ist nach seinem Tod einfach als Baby-Setzling zurückgekehrt. Spieler hoffen nun, dass auch Buschranger einfach auf dem Grab als neuer, kleiner Baum wächst – und vielleicht sogar als Baby zu einem Cosmetic wird.

Es ist ungewöhnlich, dass Fortnite einen NPC mitten in der laufenden Season killt, dazu noch einen so beliebten. Die aktuelle Season 7 läuft schließlich noch voraussichtlich bis zum 12. September und normalerweise kommen solche Änderungen im Zuge eines größeren Events zum Saisonwechsel.

Vielleicht haben das Grab und Buschrangers Verschwinden aber auch etwas mit dem rätselhaften Countdown zu tun, der in Fortnite aufgetaucht ist.