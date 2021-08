Ups, Fortnite veröffentlichte im Update ein Item zu früh – Das kann der Prop-ifier

Heute gabs ein neues Update in Fortnite mit Version 17.30. Mit dem Update hat sich das neue Item Prop-lfier ins Spiel geschlichen und wurde schnell wieder deaktiviert. Wir zeigen euch, wo es das Item gibt und was es besonders macht.

Was ist heute passiert? Heute, am 3. August, erschien Update 17.30 in Fortnite. Dazu gab es einen üblichen Serverdown. Epic Games kündigte schon einen Inhalt des Updates im Voraus an, das war das Item Grab-itron. Nachdem die Server wieder online waren, fanden Spieler aber eine Überraschung.

Bei NPCs auf der Map stand das Item Prop-ifier zum Verkauf. Doch wenige Stunden später wurde der Prop-ifier entfernt. Was die Knarre dennoch kann und wie man sie am besten einsetzt, erfahrt ihr hier.

Der neue Prop-ifier in Fortnite Patch 17.30

Was ist das für ein Item? Das neue Item, dass heimlich eingefügt und wieder deaktiviert wurde heißt Prop-ifier. Mit diesem Item kann man sich in verschiedene Gegenstände verwandeln und sich somit einen spielerischen Vorteil verschaffen. Ob es eine Hundehütte oder eine Vase sein soll, der Prop-ifier bietet das alles und noch viel mehr.

Der Twitter-Account FortniteBRFeed wies mit einem Video auf die neue Waffe hin. Nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass es das Gerät heimlich zu Fortnite schaffte, wurde sie wieder entfernt. Um 14:57 Uhr wies der Twitter-Account von FortniteBRFeed darauf hin, dass der Prop-ifier deaktiviert wurde und zu diesem Zeitpunkt noch nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Leider war es noch nicht vorgesehen das Item jetzt zu benutzen

Wo findet man das Item? Das gute Stück wurde für 600 Gold verkauft und wurde von zufälligen NPC’s angeboten. Da das Item zufällig angeboten wurde, gibt es keinen genauen Händlerstandort.

Hier kommt ihr zu den Standorten der NPC‘s dieser Season

Wie wird man den Prop-ifier gut nutzen können?

Am besten könnte man das neue Item im Defensiven nutzen und versucht in ausweglosen Situationen sich zu tarnen, um somit einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Oder man Tarnt sich und versucht einen Überraschungsangriff, um so ahnungslose Gegner auszuschalten.

Gibt es was zu beachten? Da das Item sich aufladen muss, kann man die Funktion nicht spammen und muss bis zur nächsten Aufladung abwarten. Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, wäre der Platzverbrauch. Ihr verbraucht damit ein Item-Slot, das ihr mit einer guten Waffe oder Verbrauchsgegenständen hättet füllen können.

Trotz dessen ist das ein gutes und nützliches Item, welches man vielseitig einsetzen können wird. Was haltet ihr von der neuen geheimen Knarre, die plötzlich wieder entfernt wurde? Findet ihr es praktisch oder eher eine lustige Spielerei? Lasst es uns wissen.