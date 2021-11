In Fortnite werden ab und an neue Waffen geschmiedet, die zur Auffrischung des Spielgeschehens beitragen. Leaker haben nun einen interessanten Fund erwischt, welcher eine neue Waffe präsentiert. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Details.

Um was für eine Waffe handelt es sich? Leaker in Fortnite fanden ein Waffenmodel in den Daten von Fortnite. Bei dieser Waffe handelt es sich um eine Wurfaxt, die der eines Wikingers ähnelt. Diese Axt ist laut Angaben ein Wurfgegenstand und lässt sich wahrscheinlich auf jedes erdenkliche Ziel schmeißen.

Vom Aussehen ist die Waffe geschwungen geformt und mit Stickern aus der Fortnitewelt übersehen. Der Griff besteht aus Holz und ist an der Grifffläche mit einem Lederband ausgestattet. Darüber hinaus besitzt die Axt einen Muskelkater-Anhänger und die Schneide ist hellblau eingefärbt.

Die Wurfaxt könnte zu Weihnachten passen

Fortnite kündigte offiziell an, dass sich Chapter 2 dem Ende nähert. Man solle sich bereit machen für das Live-Event, welches bald starten wird. Passend zum Ende vom 2. Kapitel startet das 3. Kapitel im Winter und das passend zum Winter-Event.

Vom Aussehen würde sich diese Waffe den winterlichen Gegebenheiten fügen. Damit wäre diese Axt der 19. Gegenstand welcher zur Gattung der Wurfwaffen gehört.

Was kann die Axt? Das weis man bislang noch nicht. Die einzigen sicheren Informationen zur Waffe sind, das Aussehen und die Tatsache, dass es sich hierbei um eine Waffe handelt. Dennoch wären einige coole Features möglich wie:

Zielverfolgung beim Wurf

Verketteter Schaden (trifft nah stehende Feinde nacheinander)

Explosion beim Aufprall

Flächenschaden in Form von einer Druckwelle

Das sich die Axt beim Wurf aufteilen kann in mehrere kleineren Äxte

Eine Funktion, damit ihr die Axt nach dem Wurf zurückrufen könnt

Könnten Wikinger kommen? Ganz auszuschließen wäre dieser Gedanke nicht. Wikinger waren in Fortnite auch schon präsent in Form von Skins. Da Kapitel 3 im Winter starten wird und sich Wikinger auch gut in dieses Setting mit Schnee und Eis einfügen, wären weitere Skins oder sogar mehrere Wikinger-Waffen durchaus möglich.

Leider handelt es sich nur um Spekulation und Näheres erfahren wir erst, wenn Chapter 3 bereit zum Download steht.

Was haltet ihr von der neuen Waffe? Glaubt ihr, sie wird ihren Weg ins neue Kapitel finden? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!