Das trifft es sicherlich auf den Punkt. Epics Mühen in das Erstellen der Skins hat Früchte getragen und Spieler haben den Collab gefeiert, dennoch bleibt die Frage offen, ob es wirklich jedes Crossover in die Fortnitewelt schaffen sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Fortnite haut seit geraumer Zeit viele Crossover raus. Von Batman- bis hin zu Mode-Kollaborationen ist alles vertreten. Spieler, die Fans solcher Serien oder Labels sind, fahren darauf voll ab und freuen sich darüber ihre heißgeliebten Idole oder Lieblingscharaktere in Aktion zu sehen.

In Fortnite werden seit einiger Zeit pausenlos Crossover rausgehauen. Die Community empfängt diese mit offenen Armen, jedoch spricht sich ein YouTuber dagegen aus. PewDiePie ist so gar nicht damit einverstanden und wir von MeinMMO zeigen euch weshalb.

Insert

You are going to send email to