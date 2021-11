65-jährige Gamerin in Fortnite erreicht krassen Meilenstein – Da könnt ihr nicht mithalten

In Fortnite könnt ihr euch Errungenschaften verdienen, indem ihr verschiedene Voraussetzungen erfüllt. Damit könnt ihr vor euren Freunden prallen und zeigen, was ihr so erreicht habt. Nun hat eine 65-jährige Frau ihre Errungenschaft geteilt und diese ist nichts ganz ohne.

Was ist passiert? In reddit postete eine 65-jährige Spielerin ihren Meilenstein, welchen sie sich in Season 8 hart erspielt hat. Sie hat es geschafft, 100 Spiele zu gewinnen und das im Solo-Modus von Fortnite. Vielleicht fragt ihr euch, weshalb das jetzt so eine besondere Leistung ist.

In Fortnite existiert Skillbased-Matchmaking. Falls ihr euch im Kampf gegen eure Gegner beweisen könnt, wird euch das System von Fortnite Spieler zuweisen, die euren Fähigkeiten entsprechen.

Das heißt: Desto besser ihr spielt, desto stärkere und krassere Gegner erwarten euch. Jedes Match wird also mit schwierigeren Gegner gefüllt werden. Somit musste sich die Dame nach jedem Sieg schwereren Gegner stellen, bei denen sie sich beweisen musste.

Fortnite besteht nicht nur aus jungen Spielern

Wie hat sie es geschafft? In einem Match könnt ihr verschiedene Taktiken nutzen. Viele Spieler spielen entweder aggressiv und jagen ihre Gegner bis zum Wahnsinn oder sind im Bauen und Editieren so talentiert, dass sie sich fast jede Konfrontation erlauben können.

Die 65-jährige Dame GreylightMay (via reddit) teilte den Lesern mit, dass sie eine heimliche Taktik besaß. Näher ist sie jedoch nicht darauf eingegangen. Man könnte davon ausgehen, dass sie sich immer von Gebäude zu Gebäude schlich, um so unentdeckt zu bleiben. Somit erzeugt man keine Geräusche und wirkt für den Gegner schon fast unsichtbar.

Falls ihr Tipps benötigt, da ihr ein Anfänger seid oder nicht bauen möchtet, hier ein Video zu einem Guide der Dame:

Um diese Errungenschaft zu verdienen zockte sie 8 Matches pro Tag. Dabei nutzte sie einer weißhaarigen Skins, da das ihr Markenzeichen ist.

65-jährige Gamerin nutzt Fortnite als Workout für Reflexe und Geist

Wie kommt es an? Spieler feiern ihren Kampfgeist und die Tatsache, dass sie sich solch eine Errungenschaft überhaupt erarbeitet hat. Dabei gratuliert ihr ein 40-jähriger Vater, welcher auch in Fortnite aktiv dabei ist:

Wow, Glückwunsch! Ich bin froh, dass ich den Battle Pass abgeschlossen und einige Erfolge in der Timeline erzielt habe. 10 Siege in Season 8 sind genug, damit ich mich als 40-jähriger Gamer-Vater darüber freuen kann. Erzählte reddit-User midlifefun80

Dabei fügt die Dame an, dass Fortnite nicht nur ein Spiel für junge Spieler sei, wie viele Menschen zuerst annehmen. Für jede Altersgruppe lohnt sich das Spiel. Dabei nutzt die 65-jährige Spielerin Fortnite, um ihren Geist, aber auch ihrer Reflexe ein Workout zu geben.

Andere Spieler meinen auch, dass man sich in Fortnite nie sicher sein kann, von was für einem Spieler man zerlegt wurde. Es könnte sein, dass sich hinter einem Skin ältere Personen verstecken, die euch in einem Kampf komplett zerreißen.

Was haltet ihr davon, dass Fortnite nicht nur eine Plattform für junge Spieler bietet, um sich zu beweisen? Findet ihr den Gedanken auch cool, dass auch eure Oma Fortnite zocken könnte? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!