Sollte das Winter-Event bald auch bei uns in Europa erscheinen, wisst ihr jetzt, was euch ungefähr erwarten wird. Wir werden euch informieren und den Artikel aktualisieren, sobald es mehr Informationen dazu gibt.

Andere Regionen sollen laut Epic in Zukunft folgen – ein bestimmtes Datum wurde noch nicht angegeben. Wir werden euch informieren, sobald es neue Informationen oder eine offizielle Ankündigung von Epic Games gibt, dass wir die Winter Trials auch in Europa erhalten.

Wann soll das Event starten? Laut der Webseite ist das Event am Dienstag, dem 26. Januar gestartet und soll bis am 1. Februar 2021 aktiv sein. Das Event ist aber bisher nur für Spieler in der Region Nordamerika verfügbar.

Was ist das für ein Event? Am Montag, dem 25. Januar soll auf der offiziellen Fortnite-Seite eine spezielle Website für die Winter Trials erschienen sein. Darin konnte man schon einige Infos zu diesem Event sehen.

Fortnite hatte wohl aus Versehen ein Winter-Event frühzeitig geleakt, das bisher nur in Nordamerika aktiv sein soll. Darin können sich Spieler coole Belohnungen verdienen. Wir zeigen euch, was schon dazu bekannt ist.

