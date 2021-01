In Fortnite könnte es bald große Veränderungen bei den Fahrzeugen geben. Ein Leak spricht davon, dass Mods ins Spiel kommen, die für Anpassungen sorgen sollen.

Das verriet ein Leaker: Auf Twitter schrieb HYPEX, ein bekannter Leaker zu Fortnite, von Mods. Diese Mods sollen Anbauten für eure Fahrzeuge sein, mit denen sich Waffen, aber auch andere Anpassungen vornehmen lassen sollen.

Dadurch könnte die Meta von Fortnite ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Wir zeigen euch den Leak und verraten, was dahinterstecken könnte.

Anbauten für Fahrzeuge – Kann das sein?

Das ist der Leak: HYPEX schreibt auf Twitter, dass es nicht nur Waffen-Mods für Vehikels geben soll, sondern auch andere Anbauten für Autos. Die sollen sich auf verschiedenen Untergründen auch anders verhalten. Straßen, Schlamm und Gras nannte der Leaker als Untergründe, die die Autos beeinflussen könnten.

Besonders interessant sollen aber Waffen sein, mit denen man das Auto ausrüsten kann. So könntet ihr also bald Fahrzeuge lenken, die selbst mit Waffen umher ballern.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was ist an dem Leak dran? Bereits vor etwa einem Monat tauchte ein erster Leak auf, der von Waffen auf Fahrzeugen sprach. So wurde eine Textpassage in den Daten von Fortnite gefunden, die von Geschützen auf Fahrzeugen spricht.

Nun geht der neue Leak ein Schritt weiter und behauptet, dass nicht nur Waffen kommen sollen, sondern auch weitere Anpassungsmöglichkeiten. Fortnite arbeitet ganz offenbar an Verbesserungen bei den Fahrzeugen, doch den genauen Umfang dazu kennen wir noch nicht.

Dennoch muss man hier auch bedenken, dass es sich nur um Leaks handelt. Fortnite selbst hat noch keine Daten dazu offiziell veröffentlicht.

Das könnte sich am Spiel ändern: Bewaffnete Vehikel waren bereits in der Vergangenheit ein Problem in Fortnite. So gab es bereits das X-4-Stormwing-Flugzeug, mit dem man Gegner von oben angreifen konnte. Das Flugzeug hatte unbegrenzt Munition und galt als übermächtig.

Ein bewaffnetes Fahrzeug könnte ähnlich stark sein. Damit seid ihr schnell und etwas geschützt. Gegner könnten gegen ein starkes Geschütz am Fahrzeug kaum etwas ausrichten. Es bleibt abzuwarten, wie stark die Waffen auf den Fahrzeugen dann tatsächlich werden.

Genauso spannend wird es bei einem mysteriösen Skin, den Fortnite anteasert:

Fortnite teasert mysteriösen Skin – Löscht dann alles, um seine Spuren zu verwischen