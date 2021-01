Fortnite bringt kontroversen Terminator-Skin – Fans ätzen: „Kein Geld für Arnie?“

Was sagen die Spieler zur fehlenden Stil-Variante? Einige Spieler scheinen traurig zu sein, dass Arnold nicht als Variante für T-800 ins Spiel gebracht wurde, andere denken, sie wüssten, weshalb Epic den „Terminator“ nicht einfügen konnte. So sagen sie auf Twitter und reddit:

Was ist damit gemeint? Obwohl T-800 genauso ein Teil des Science-Fiction-Films Terminator ist, denken wohl einige erst an den Schauspieler Arnold Schwarzenegger als den Hauptcharakter und Terminator. Deshalb scheinen einige Spieler verwundert zu sein, warum es keine „Arnie“-Variante für den Skin gibt.

Was ist das für ein Skin? Seit Freitag, dem 22. Januar sind 2 neue Jäger-Skins im Item-Shop verfügbar: T-800 und Sarah Connor. Dazu gibt es auch einen Trailer, der zeigt, wie Agent Jonesy den Roboter aus Terminator auf die Map der Season 5 in Fortnite holt:

