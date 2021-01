Fortnite teasert mysteriösen Skin – Löscht dann alles, um seine Spuren zu verwischen

Fortnite postete einige Teaser auf Twitter, die eine Story von Drift, einer bösen Macht und einem noch unbekannten Charakter erzählten. Doch dann löschten sie alles wieder. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Was ist passiert? Am Sonntag, dem 24. Januar veröffentlichte Fortnite auf Twitter einige Posts und änderte das Profilbild. Die Rede war von einem Fuchs-Clan, der in Gefahr sein soll. Dabei richteten sich die Posts an Drift, den man aus Season 5 – Kapitel 1 kennt.

Da aber eine „böse Macht“ hinter dem Clan her sein soll, wurden die Tweets wieder gelöscht, um Spuren zu verwischen. Werden wir bald einen neuen Charakter sehen, der auf die Fortnite-Map kommt?

„Der Fuchs-Clan ist in Schwierigkeiten“

Was war in den Tweets zu sehen? Wie bereits erwähnt, wurden alle Tweets und Teaser mittlerweile wieder von Fortnite gelöscht. Die Seite Forbes konnte jedoch Screenshots der Tweets sichern.

Es startete damit, als Fortnite ihr Profilbild auf Twitter änderte und ein Logo von einem Fuchs darauf zu sehen war. Danach erschienen die ersten Tweets, die sich an Drift richteten:

Die Verbindung wurde hergestellt und jemand sprach zu Drift. Dieser mysteriöse Charakter scheint also unbedingt ein Gespräch mit Drift führen zu wollen, da der Fuchs-Clan dringend seine Hilfe braucht.

Der Charakter erzählt weiter, sie würden gejagt werden von etwas „bösem und altem“ und er wäre der Einzige, der entkommen konnte.

Laut dem Charakter soll Drift ebenfalls in Gefahr sein, denn „wer auch immer dir diese Maske gegeben hat, hat dich zu einem Ziel gemacht.“ Er scheint die Fuchs-Maske zu meinen, die Drift in einer Stil-Variante als Skin aufsetzt.

Drift trägt eine Fuchs-Maske, die ihn anscheinend zum Ziel des Bösen macht

Der mysteriöse Charakter warnt Drift, dass wenn sie nicht zusammenarbeiten und ein Team bilden, die Bösen schon bald hinter ihm her sein werden.

Die Verbindung musste unterbrochen werden, als die Bösen sich näherten. Der mysteriöse Charakter sagte, er müsse seine Spuren verwischen und dass sie sich bald hoffentlich wieder sehen werden.

Dies war der letzte Tweet, bevor Fortnite wieder alle Posts dazu löschte und das Profilbild wieder austauschte. Auf ihrem Twitter-Profil sieht es jetzt so aus, als hätte diese Unterhaltung nie stattgefunden. Das ist wohl auch das Ziel, damit dieser mysteriöse Charakter nicht entdeckt wird von dieser bösen Macht.

Wird das ein neuer Crew-Skin?

Was könnten diese Teaser bedeuten? Die Geschichte an sich ist schon mysteriös genug, doch was könnte das Ganze überhaupt bedeuten? Das wissen wir bisher:

Der Charakter aus den Tweets scheint noch unbekannt zu sein

Auf dem Teaser-Bild ist ein Skin zu sehen, den es so noch nicht gibt

Der nächste Crew-Skin wurde ebenfalls mit einem Fuchs angeteasert

Schaut man sich also alle Hinweise gemeinsam an, scheint es sehr wahrscheinlich, dass dieser mysteriöse Charakter der neue Skin aus dem Fortnite-Crew-Abo werden könnte.

Einer der Teaser, die Fortnite gestern gezeigt hat. Links auf dem Bild – ein neuer mysteriöser Skin?

Quelle: Twitter _Kari_uwu

Spannend ist ebenfalls, dass sich anscheinend die Geschichte von Drift zu wiederholen scheint. Er war damals der Hauptcharakter, als Season 5 – Kapitel 1 lief. Nun scheint er in Season 5 – Kapitel 2 zurückzukehren.

Diese Wiederholung der Geschichte führt auch zu einer weiteren Theorie, die Spieler haben: „Die Seasons wiederholen sich im 2. Kapitel, aber mit einem Twist.“ Die Theorie, dass „Kevin“ der Würfel in Season 6 zurückkehren und für Chaos auf der Map sorgen könnte, wäre dann auch eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte.