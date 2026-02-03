Ein Spieler kauft sich einen Computer: Er will darauf Fortnite spielen, doch dafür reicht die Hardware nicht aus. Sein Bruder muss ihm nun irgendwie erklären, warum das mit diesem Computer nichts wird.

Ein Spieler berichtet davon, dass sich sein Bruder einen neuen Computer gekauft habe. Sein Wunsch ist, damit Fortnite zu spielen. Doch der Spieler muss seinen Bruder enttäuschen, möchte ihm das aber nicht so deutlich sagen. Denn die Hardware seines „neuen Computers“ ist einfach hoffnungslos veraltet:

Der verbaute Prozessor ist ein Intel Pentium E5500, die CPU stammt aus dem Jahr 2010 und wird schon lange nicht mehr unterstützt. Hinzu kommen noch 4 GB DDR2-RAM. Eine dedizierte Grafikkarte ist hingegen nicht verbaut. Immerhin, so der Nutzer, habe sein Bruder „nur“ 14 US-Dollar für das System bezahlt, das sind rund 12 Euro. So schreibt er auf Reddit.com:

Mein Bruder hat mich gefragt, ob sein PC Fortnite laufen lassen würde. Ich mache keine Witze, er hat mich ernsthaft danach gefragt. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, als er ihn bekommen hat, war er so glücklich.

Fortnite spielen kann er mit dem Gerät nicht, aber immerhin, so erklärt der Thread-Starter, könne sein Bruder auf dem Computer Roblox spielen. Denn das scheine trotz der völlig veralteten Hardware auf dem System zu laufen.

Wie reagiert die Community? Ein paar Personen bieten dem Nutzer an, seinem Bruder bessere Hardware zu schenken oder zu verkaufen. So bietet ihm etwa ein Nutzer einen Computer mit Intel 6700K und einer Radeon RX 580 an und ein anderer möchte dazu DDR4-RAM spendieren. Auf das Angebot hat der Spieler aber bisher noch nicht reagiert.

Völlig veraltete Hardware lohnt sich trotz hoher RAM-Preise selbst 2026 nicht mehr wirklich

Lohnt sich so alte Hardware heute überhaupt noch? Nein, so gut wie gar nicht mehr. Die völlig veraltete Hardware ist für moderne Windows-Versionen und vor allem der DDR2-RAM für moderne Software oft zu langsam. Hinzu kommt, dass viele ältere Komponenten heute gar nicht mehr produziert werden. Fällt euch ein altes Mainboard oder der Arbeitsspeicher aus, dann ist es deutlich schwieriger, Ersatzteile zu bekommen.

Wofür sich solche Hardware im besten Fall noch lohnt, ist als System zum Basteln oder zum Ausprobieren. Etwa um ein Linux zu testen oder um einen Home-Server anzulegen, wenn man sich keinen Raspberry kaufen möchte. Ein moderner Raspberry wäre aber in jedem Fall sparsamer und effizienter als ein 15 Jahre alter PC.

Arbeitsspeicher ist richtig teuer geworden. Einige Nutzer gehen jetzt so weit, dass sie teilweise 18 Jahre alte Hardware kaufen: DDR3-RAM und passende Prozessoren sind nämlich deutlich günstiger. Händler berichten, dass die Verkaufszahlen für alte Hardware rapide gestiegen sein sollen: Nutzer kaufen gerade aus Verzweiflung 18 Jahre alte Hardware, weil moderner Arbeitsspeicher gerade viel zu teuer ist