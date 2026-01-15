Die neuen Preise für Arbeitsspeicher bringen Nutzer so sehr zum Verzweifeln, dass sie jetzt aus Not 18 Jahre alte Hardware kaufen

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Die neuen Preise für Arbeitsspeicher bringen Nutzer so sehr zum Verzweifeln, dass sie jetzt aus Not 18 Jahre alte Hardware kaufen

Arbeitsspeicher ist richtig teuer geworden. Einige Nutzer gehen jetzt so weit, dass sie teilweise 18 Jahre alte Hardware kaufen: DDR3-RAM und passende Prozessoren sind nämlich deutlich günstiger. Händler berichten, dass die Verkaufszahlen für alte Hardware rapide gestiegen sein sollen.

Die Preise für Arbeitsspeicher steigen seit Monaten an. Mittlerweile ist aber nicht mehr nur DDR5 betroffen, sondern auch DDR4. Denn etliche Nutzer weichen auf den älteren, aber weiterhin aktuellen Standard aus. Andere Nutzer bauen ihren Arbeitsspeicher hingegen selbst, um Geld zu sparen.

In China gehen einige Nutzer jetzt wohl sogar so weit, dass eine andere Lösung gefunden haben, um Geld zu sparen: Sie kaufen Mainboards und Prozessoren mit DDR3-Unterstützung.

Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Das letzte Spiel eines umstrittenen Entwicklers soll der Höhepunkt seines Lebenswerks werden, startet schon bald auf Steam Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Das erste erfolgreiche MMORPG 2026 sieht genauso aus wie ein anderes Spiel auf Steam, doch der Entwickler hat eine Erklärung dafür Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Ein Action-RPG auf Steam schließt die Lücke, die das Ende von Stranger Things hinterlassen hat: Ihr müsst eine Kleinstadt vor Dämonen retten Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback Neues Koop-Game auf Steam sieht aus wie ein Mix aus Helldivers und Satisfactory, Spieler fragen: „Wo unterschreibe ich?“ Leider warten wir noch eine ganze Weile auf ARK 2 – Wer aber Bock drauf hat, wird mit einem neuen Game auf Steam glücklich PS Plus Essential: Alle Spiele im Januar 2026 für PS4 und PS5 – diesmal mit dem Remake eines alten Klassikers von Disney

Quellen berichten, das der Verkauf von DDR3-Mainboards rapide angestiegen sein soll

Das englischsprachige Magazin Videocardz berichtet, dass Einzelhändler und Hersteller in China derzeit einen massiven Zuwachs beim Verkauf von alter Hardware verzeichnen sollen. Konkret geht es um Mainboards und Prozessoren, die den veralteten DDR3-RAM unterstützen. Vor allem Bundles mit Intel-Prozessoren der 6. bis 9. Generation sollen sich besonders gut verkaufen.

Das Absurde daran: Die 6. Generation von Intel (Skylake) stammt aus dem August 2015 und hat damit bereits 10 Jahre hinter sich. DDR3 ist grundsätzlich noch etwas älter und stammt aus dem Jahr 2007, bis er schließlich 2014 durch DDR4 abgelöst wurde.

Wichtiger Trend: Der Absatz von DDR3-Mainboards steigt rapide.

Es gibt einen wichtigen Trend, den es zu beobachten gilt: Die Verkäufe von DDR3-Mainboards steigen rapide an. Dies könnte durch eine wieder steigende Nachfrage nach preisgünstigeren Modellen bedingt sein. Bundles, die DDR3-Mainboards mit CPUs der 6. bis 9. Generation kombinieren, verkaufen sich gut. Basierend auf aktuellen Informationen von inländischen Mainboard-Marken steigen die Verkaufszahlen von DDR3-Mainboards rapide an und zeigen einen rasanten Wachstumstrend von etwa dem Zweifachen bis Dreifachen oder mehr.

DDR3-RAM funktioniert auch 2025, die alte Hardware unterstützt aber nur noch bedingt Windows 11

Doch lohnt sich das überhaupt? Grundsätzlich gilt die Hardware erst einmal als veraltet, funktioniert aber in der Regel weiterhin problemlos.

Schwierig wird es erst, wenn ihr Windows 11 installieren möchtet. Denn offiziell unterstützt Windows 11 etwa die 6. und 7. Generation von Intel nicht mehr. Ab der 8. Generation setzt Intel dann auf DDR4-RAM. Windows 11 unterstützt zwar DDR3-RAM, aber eben nicht die veralteten Prozessoren.

Mit inoffiziellen Tools, etwa mit Rufus, könnt ihr diese Einschränkungen zwar umgehen, aber es kann später beim Updaten des Systems zu Problemen kommen.

Überhaupt keine Probleme habt ihr hingegen wenn ihr ohnehin lieber ein Linux-Betriebssystem installieren möchtet. Denn hier sind die Einschränkungen, wenn es um Hardware geht, deutlich geringer.

Mehr zum Thema
1
Ein Nutzer kaufte vor ein paar Monaten 1 TB RAM und 20 TB Speicher für 1.200 Euro: Heute ist die Hardware mehr als 8.500 Euro wert
von Benedikt Schlotmann
2
Hersteller zeigt Monitor mit integriertem Cheat-Tool, Spieler schimpfen: „Online-Gaming ist dem Untergang geweiht“
von Benedikt Schlotmann
3
Kunde kauft starken PC mit 4 Grafikkarten und 96 GB VRAM für 14.000 Euro, hat wohl mehr Videospeicher als RAM verbaut
von Benedikt Schlotmann

Ein Nutzer kaufte 1 TB RAM für rund 1.400 US-Dollar. Wenige Monate später ist die Hardware zu seiner Überraschung 10.000 US-Dollar wert. Dabei hatte er die Sachen viel früher verkaufen wollen, doch die Sachen einfach vergessen: Ein Nutzer kaufte vor ein paar Monaten 1 TB RAM und 20 TB Speicher für 1.200 Euro: Heute ist die Hardware mehr als 8.500 Euro wert

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Hotel und Mond

Ihr könnt jetzt ein Hotelzimmer auf dem Mond buchen, doch dafür müsst ihr mindestens 200.000 Euro zahlen

Jensen Huang sagt in einem kurzen Gespräch 121 Mal das Wort KI und das zeigt, wie unwichtig Gamer Nvidia geworden sind

Titelbild Computer mit 4 Grafikkarten

Kunde kauft starken PC mit 4 Grafikkarten und 96 GB VRAM für 14.000 Euro, hat wohl mehr Videospeicher als RAM verbaut

Bekannter Tech-YouTuber testet PC im Wert von 8.600 Euro, kann aber nicht einmal Cyberpunk 2077 starten

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx