Fortnite: Chapter 7 Season 2 – Alles zu Release, Battle Pass & Map

In Fortnite neigt sich Chapter 7 Season 1 bald dem Ende zu und viele Fans können es kaum erwarten, in Season 2 einzutauchen. Obwohl Epic Games noch kaum Informationen preisgegeben hat, gibt es einige Details, die ihr wissen solltet.

Wann startet Chapter 7 Season 2? Die neue Season soll am Donnerstag, dem 19. März 2026, starten. Ihr müsst also derzeit noch über einen Monat warten. Eigentlich sollte das Ende von Season 1 am 04. März stattfinden, doch dieses wurde um einige Tage nach hinten verschoben.

Abseits davon gibt es aber schon einige Hinweise darüber, was ihr in der kommenden Season ungefähr erwarten könnt. Beachtet, dass es sich hierbei größtenteils um Leaks handelt. Nehmt diese Informationen also mit etwas Vorsicht entgegen.

Battle Pass & Map: Was kann man in Season 2 erwarten?

Gibt es Infos zum Battle Pass? Nicht direkt. Der zuverlässige Leaker Hypex hat auf X offenbart (Quelle: Threads.com), dass Season 2 sich um nordische Themen dreht. Ob es sich hierbei um Mythologie handelt, ist nicht ganz geklärt – einige Wikinger-Skins existieren immerhin bereits in Fortnite. Zusätzlich soll der Eiskönig aus Chapter 1 zurückkehren und eine Art Boss darstellen, gegen den Spieler antreten können (Quelle: X.com). Auch hier ist unklar, ob der Eiskönig ein Boss für ein Live-Event sein wird oder er nur auf der Map patrouilliert.

Gibt es Infos zur Map? Nein, zur Map gibt es noch keine Infos. Da es sich hierbei nur um eine neue Season handelt, wird Epic Games die bestehende aus Chapter 7 nur leicht verändern.

Wird es ein Live-Event geben? Bislang spricht noch nichts für oder gegen ein Live-Event. Wir müssen uns also noch gedulden, bis die Entwickler mehr Informationen zu teilen haben.

Gibt es Informationen zu kommenden Kollaborationen? Ja, eine Kollaboration zu Overwatch ist geplant (Quelle: X.com). Dabei sollen Skins vom Franchise wie Tracer als Skins verfügbar werden. Wie diese aussehen und ob sie es zum Release von Season 2 ins Spiel schaffen werden ist, aber noch nicht bestätigt – es handelt sich dabei um Leaks.

Je näher wir an den Release heranrücken, desto mehr Informationen werden bekannt. Bleibt also gerne dran und speichert euch diese Übersicht mit einem Lesezeichen ab, damit ihr nichts verpasst. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen

