So etwas ist in CS2 noch nie vorgekommen: Valve geht mit beispielloser Härte gegen „Farmer“ vor

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2 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
So etwas ist in CS2 noch nie vorgekommen: Valve geht mit beispielloser Härte gegen „Farmer“ vor

Valve ist in Counter-Strike 2 gegen Bot-Farmer vorgegangen und hat an einem einzigen Tag fast eine Million Accounts gesperrt.

Was war das für ein Vorgehen von Valve? In Counter-Strike 2 wurden tausende Accounts gesperrt. Zuerst bemerkten Spieler auf der Website csstats, dass es am 26. März einen deutlichen Anstieg an VAC & Game Bans gab.

Während an den meisten Tagen nur 400-600 Accounts gesperrt werden, erwischte es am Donnerstag knapp 18.000. Außerdem zeigt die Website: An keinem anderen Tag im vergangenen Monat gab es mehr als 4.000 Banns – es werden jedoch nur Accounts gezeigt, die Competitive oder Premier spielen.

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Als die Community auf die Sperren aufmerksam wurde, teilte ein Nutzer einen Screenshot der Website csstats auf Reddit. Wenige Stunden später antwortete ein Mitarbeiter von Valve auf den Post, der erklärte, man habe Farming-Bots gesperrt. Der Entwickler schreibt:

„Gestern haben wir 960.000 Accounts von Farming-Bots gesperrt. Dies war das Ergebnis umfangreicher Untersuchungen, die durch Meldungen von Nutzern unterstützt wurden.“

Der Entwickler wies zudem darauf hin, dass ihr Bots per E-Mail melden könnt. Schreibt dafür in die Betreffzeile „Farming Bot Report“ und sendet eure Meldung an:

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass dies die bisher größte Bannwelle an einem einzigen Tag in der Geschichte von Counter-Strike 2 war. Zuletzt galt eine Bannwelle von 2017 als Rekordhalter, bei der es rund 40.000 Accounts an einem Tag erwischte (via DotEsports)

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Was ist Bot-Farming? In Counter-Strike 2 gibt es Nutzer, die Bots einsetzen, um beispielsweise Cases zu farmen. Hierzu werden mehrere Accounts pro Person eingesetzt, die automatisiert „spielen“ und sich so die wöchentlichen Belohnungen verdienen. Die „Farmer“ erhoffen sich dabei, finanziellen Profit durch die verschiedenen Drops der Bots zu erzielen.

Bot-Farming gilt für viele Spieler als eines der größten Probleme von Counter-Strike 2. Die 960.000 gebannten Accounts zeigen, wie groß die Zahl der eingesetzten Bots ist. Je nach Serverregion berichten Spieler, dass sie sehr oft gegen Bots spielen – besonders in Deathmatch.

Auch andere Spiele sind von Bot-Farms geplagt. Eine Firma habe beispielsweise mit 50 Mitarbeitern rund 20.000 Computer zeitgleich betrieben und so unter anderem Gold in World of Warcraft gefarmt. Die Botfarm steuerte 160.000 Charaktere gleichzeitig in WoW und wurde dann von der Polizei gestoppt.

Quelle(n): gry-online
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